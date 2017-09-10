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Дождливая погода на Камчатке не повлияла на ход голосования

Политика
10 сентября, 13:56 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

В целом по Камчатскому краю явка составила 16,68%

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Дождливая погода, которая установилась на Камчатке, не повлияла на ход единого дня голосования. Явка соответствовала обычной при выборах в органы местного самоуправления, сообщила в воскресенье ТАСС председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.

"День голосования прошел спокойно при хорошей явке, которая соответствовала традиционной явке при выборах в органы местного самоуправления. В целом по Камчатскому краю она составила 16,68%. Поступила одна жалоба по 52 избирательному участку, который находится в Петропавловске-Камчатском, в настоящее время избирательная комиссия проводит проверку фактов, изложенных в жалобе", - сказала собеседница агентства.

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Факты, указанные в жалобе, будут обнародованы позднее, если будут подтверждены, добавила она.

О легитимности и спокойном течении выборов на Камчатке говорили и эксперты, опрошенные ТАСС.

"В этом году явка примерно такая же, как на выборах депутатов Городской думы Петропавловска-Камчатского в 2012 году. Если говорить о том, как проходила кампания, то у нас на Камчатке она была корректной. Так же нельзя забывать о том, что у "Единой России" были еще и предварительные выборы - праймериз, которые прошли очень активно, выявили новых популярных политиков и обозначили наиболее актуальные, а иногда и болезненные темы для Камчатки. Именно вокруг них и была развернула предвыборная полемика", - сказал главный редактор интернет-газеты "Полуостров-Камчатка", журналист, общественный деятель и политолог Искандер Хакимов.

Он добавил, что предвыборная кампания была спокойной именно потому, что весной 2017 года были проведены праймериз и население уже тогда назвало своих избранников.

"В принципе, конкурентной борьбы не было, так как ярких фигур со стороны оппозиции так и не появилось. Учитывая то, что избранные депутаты будут заниматься решением малых вопросов, этого и следовало ожидать. Праймериз, проведенный "Единой Россией", определил тех, кто готов работать и продолжать нынешнюю политику. Есть "Единая Россия", которая готова работать, и есть оппозиция, которая хочет, чтобы ей передали власть", - заявил ТАСС директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК "Камчатка", секретарь Общественной палаты Камчатского края, общественный деятель Алексей Костылев.

На Камчатке все избирательные участки закрылись в 20:00 местного времени (11:00 мск) для избирателей и перешли в режим работы по подсчету голосов. По данным на 18:00 местного времени (09:00 мск), явка по двум ключевым кампаниям - выборам депутатов Городской думы Петропавловска- Камчатского и дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Камчатского края - составила 14,62% и 15,86% соответственно. Сегодня на Камчатке работали 173 избирательных участка, гражданам предстояло избрать 141 депутата и 13 глав муниципальных образований.

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