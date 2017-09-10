Избранный глава Адыгеи Мурат Кумпилов вступил в должность

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МАЙКОП, 10 сентября. /ТАСС/. Мурат Кумпилов, которого в воскресенье депутаты Госсовета Адыгеи единогласно избрали новым главой республики, вступил в должность, передает корреспондент ТАСС с церемонии.
Церемония инаугурации проходит в Государственной филармонии региона. Кумпилов прочитал на двух государственных языках республики - русском и адыгейском - текст присяги, после чего ему были вручены атрибуты власти.
Председатель парламента республики также вручил новому руководителю региона удостоверение главы Республики Адыгея.
"Торжественно клянусь многонациональному народу Адыгеи при исполнении полномочий главы республики соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Адыгея, уважать и защищать права человека и гражданина, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности", - сказал Кумпилов, произнося слова присяги.
Кумпилов стал четвертым главой республики. Первый президент Адыгеи Аслан Джаримов отметил, что новый глава республики "молод, энергичен, имеет желание работать на благо Адыгеи и ее жителей".
"Его хорошо знают в республике, <…> ему известны задачи, стоящие перед республикой. Мне лично были по душе первые шаги его на посту врио главы Адыгеи", - отметил Джаримов.
Госсовет Адыгеи в воскресенье тайным голосованием избрал Кумпилова руководителем региона на ближайшие пять лет.
За кандидатуру 44-летнего Кумпилова, который является врио главы республики с 12 января, 48 присутствующих депутатов проголосовали единогласно. До избрания на пост главы республики Кумпилов восемь лет проработал премьер- министром республики, а в прошлом году возглавил региональный парламент.
Его кандидатуру на пост главы республики внес президент РФ наряду с председателем парламентского комитета по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александра Лободы и гендиректором компании "Зарем" Шамсудина Пшизова.
Главу Адыгеи, согласно решению республиканского парламента от марта 2016 года, избирают депутаты Госсовета путем тайного голосования.
Эта мера позволяет снизить затраты на организацию выборов высшего должностного лица Адыгеи.