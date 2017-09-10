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Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Политика
10 сентября, 14:47 дата обновления: 10 сентября, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

В связи с приездом президента доступ избирателей никак не ограничивали

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на муниципальных выборах в Москве, проголосовав на участке номер 2151, где голосовал и в прошлом году - во время выборов депутатов Государственной думы 7-го созыва.

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Поздоровавшись с сотрудниками участковой избирательной комиссии, Путин предъявил паспорт и, получив бюллетень, удалился в кабинку для голосования. Затем президент подошел к одной из прозрачных пластиковых урн и опустил листок.

Общаясь с журналистами после голосования, Путин не ответил на вопрос, за кого отдал свой голос, "это же секретная информация". При этом он признался, что знает кандидатов, за которых голосовал, но за ходом избирательной кампании следил "не очень".

"А знаю откуда? Изучал биографии предварительно, перед тем, как прийти сюда. Выбор был осознанный", - сказал президент.

Глава государства также отметил, что явка на участке невысокая. "Вас (представителей СМИ) много, и это тоже неплохо, интерес прессы к муниципальным выборам тоде важен. [Жители] придут еще, еще не вечер", - добавил Путин.

К моменту появления президента на избирательном участке там проголосовали чуть более 100 человек, включая первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова и председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Ранее секретарь участка Галина Поплетеева сообщала, что к нему приписаны 1328 горожан.

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По словам Поплетеевой, с начала работы на участке не было зафиксировано нарушений. Горожане на этом участке могут выбрать от одного до трех депутатов из 18 кандидатов. Помимо трех самовыдвиженцев, в списке кандидатов представители "Единой России", КПРФ, партии "Яблоко", "Родины", "Справедливой России" и Партии роста.

В связи с приездом Путина доступ избирателей никак не ограничивали - желающим проголосовать лишь приходилось доставать паспорта не только при получении бюллетеней, но и на входе в РАН.

Глава государства уже много лет голосует на участках в зданиях Академии наук в Гагаринском районе столицы.

Выборы в столице

В Москве проходят масштабные муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве).

В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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