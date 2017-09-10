Явка на выборы главы Томской области составляет 22,5%

ТОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Явка на избирательные участки в Томской области и Республике Бурятия, где в воскресенье выбирают глав регионов, по состоянию на 18:00 местного времени (14:00 и 13:00 мск соответственно) не превысила 40%, передают корреспонденты ТАСС.

В Бурятии по состоянию на 18:00 (13:00 мск) проголосовали 35,05% избирателей, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.

"Проголосовали 35,05 %, это 250 тыс. 102 человека. На это время на прошлогодних выборах в Госдуму было зарегистрировано 35,23% проголосовавших избирателей", - сказал он.

Как отметила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, нарушений в ходе выборов в республике нет.

"Жалоб как таковых нет, мы побывали в Иволгинском и Кабанском районах, там, в том числе, все спокойно. Явка средняя, примерно, как и в прошлом году на выборах в Госдуму. У нас граждане все равно активны, так как речь о выборах главы региона, это выборы не рядовые, мы давно главу не выбирали", - отметила она.

Ивайловский сообщил также о трагическом случае в одном из избирательных участков в Иволгинском районе республики, где скончался 65-летний член избирательной комиссии, во время работы ему стало плохо.

10 сентября в Бурятии впервые с 2002 года проходят прямые выборы главы региона. Республиканский избирком зарегистрировал кандидатами врио главы Бурятии Алексея Цыденова ("Единая Россия"), члена партии "Коммунисты России" Батодалая Багдаева и координатора Бурятского регионального отделения ЛДПР Сергея Дороша.

Явка в Томске по-прежнему низкая

В Томской области, по данным облизбиркома, на 18:00 местного времени (14:00 мск) явка едва достигла 22,5%, проголосовали почти 174 тыс. избирателей. В районах области она достигает 40%, по городу Томску не превышает 19%.

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Как ранее сообщил руководитель рабочей группы "Общественный контроль на выборах" Чингис Цыренжапов, негативно сказаться на явке избирателей могла установившаяся в регионе дождливая погода. Он отметил, что голосование идет спокойно и без серьезных нарушений.

В Томской области в этом году впервые за 14 лет прямым голосованием избирают губернатора.

Вместе с врио главы региона Сергеем Жвачкиным (выдвинут "Единой Россией") в выборах участвуют еще три кандидата: депутат областного парламента Наталья Барышникова (КПРФ), председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) и заведующий отделением Сибирского федерального научно-клинического центра Александр Ростовцев ("Справедливая Россия").

Явка в других регионах Сибири

В Алтайском крае, где в воскресенье проходят муниципальные выборы, к 18:00 местного времени (14:00 мск) проголосовали лишь 22,19% избирателей - это 38,3 тыс. человек. В Забайкалье, где финишируют 88 муниципальных компаний, по данным на 18:00 (12:00 мск), явка еще ниже - 18,5%.

Жители Приангарья проявили большую активность, по данным облизбиркома, - на участки к 18:00 местного времени (13:00 мск) пришли 28,8% избирателей - 219,8 тыс. жителей Иркутской области.