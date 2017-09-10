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Почти 50% заявившихся на выборы наблюдателей не пришли на участки в Свердловской области

Политика
10 сентября, 16:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, сентября. /ТАСС

Глава регионального избиркома Валерий Чайников отметил, что не явились те наблюдатели, кто заявлялись от кандидатов на выборах местного самоуправления

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Почти половина наблюдателей, заявившихся на выборы в Свердловской области, не пришли на избирательные участки. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава регионального избиркома Валерий Чайников.

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"Из порядка 2,9 тыс. заявившихся наблюдателей пришло гораздо меньше - более 1,5 тыс. В основном не явились те, кто заявлялись от кандидатов на выборах местного самоуправления", - сказал Чайников, не уточнив причины неявки наблюдателей на избирательные участки.

По его словам, в Свердловской области работает более 800 наблюдателей с правом совещательного голоса. "В основном это [наблюдатели] от КПРФ. Работа проводится конструктивно, и каких-то серьезных замечаний к организации избирательного процесса у нас нет", - добавил он.

Прямые выборы свердловского губернатора проходят впервые за 14 лет. Свердловская область - рекордсмен по количеству зарегистрированных кандидатов среди регионов РФ, где в сентябре выбирают руководителей.

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Муниципальный фильтр прошли и были зарегистрированы шесть претендентов: временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

Кроме того, в Свердловской области 10 сентября выбирают депутатов парламентов в 49 муниципальных образованиях, а также глав четырех муниципалитетов, в том числе в Нижнем Тагиле. В регионе работают более 2,5 тыс. избирательных участков, на 40% из них организовано видеонаблюдение с онлайн-трансляцией. Впервые технологию QR-кодирования результатов протоколов используют на 1,5 тыс. участках, всего установлено более 600 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Впервые в единый день голосования в области работают Ситуационный центр облизбиркома и Центр общественного наблюдения за ходом выборов.

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