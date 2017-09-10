Попытка вброса бюллетеней зафиксирована на избирательном участке в Саратовской области

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САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. На одном из избирательных участков в Энгельсе Саратовской области произошла попытка вброса бюллетеней в урну для голосования, сообщил журналистам председатель облизбиркома Павел Точилкин.
"Молодой человек попытался сделать вброс в одну из урн, находящихся на избирательном участке. Его поймали за руку, выхватили у него пачку бюллетеней, он скрылся с места происшествия. Бюллетени оказались ксерокопиями подлинных бюллетеней. Голосование не прерывалось, работа избирательного участка продолжается в штатном режиме", - сказал Точилкин.
Он добавил, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее также сообщалось о проверке, которую проводит избирком региона по факту драки на одном из избирательных участков в Саратовской области, где, по версии облизбиркома, один из членов комиссии стал требовать предоставить ему данные, выходившие за пределы его полномочий, и, получив отказ, устроил потасовку.
В единый день голосования 10 сентября в Саратовской области проходят выборы главы региона и депутатов областной думы.