Попытка вброса бюллетеней зафиксирована на избирательном участке в Саратовской области

САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. На одном из избирательных участков в Энгельсе Саратовской области произошла попытка вброса бюллетеней в урну для голосования, сообщил журналистам председатель облизбиркома Павел Точилкин.

"Молодой человек попытался сделать вброс в одну из урн, находящихся на избирательном участке. Его поймали за руку, выхватили у него пачку бюллетеней, он скрылся с места происшествия. Бюллетени оказались ксерокопиями подлинных бюллетеней. Голосование не прерывалось, работа избирательного участка продолжается в штатном режиме", - сказал Точилкин.

Он добавил, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее также сообщалось о проверке, которую проводит избирком региона по факту драки на одном из избирательных участков в Саратовской области, где, по версии облизбиркома, один из членов комиссии стал требовать предоставить ему данные, выходившие за пределы его полномочий, и, получив отказ, устроил потасовку.

В единый день голосования 10 сентября в Саратовской области проходят выборы главы региона и депутатов областной думы.