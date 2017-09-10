В Свердловской области завершилось голосование на выборах губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах губернатора завершилось на более 2,5 тыс. избирательных участков в Свердловской области. Серьезных нарушений зафиксировано не было, сообщил в воскресенье ТАСС председатель областной избирательной комиссии Валерий Чайников.

"В 20:00 местного времени (18:00 мск) закрылись все избирательные участки. Началась обработка бюллетеней. Выборы прошли без серьезных нарушений", - сказал Чайников.

Он уточнил, что свердловский избирком сделал акцент "на максимальной открытости и прозрачности". "После 22:00 местного времени (20:00 мск) каждый свердловчанин в режиме онлайн может посмотреть подсчет голосов, вплоть до подписания итогового протокола, зайдя на сайт свердловского избиркома", - сказал он.

По его словам, дождь и прохладная погода не оказали негативного влияния на активность избирателей. "В области проходило порядка 400 культурно-досуговых мероприятий. Люди выходили на площади, голосовали, несмотря на дождь и снег. Явка выше, чем на губернаторских выборах 2003 года", - уточнил Чайников.

Так, например, явка на 18:00 по местному времени по Нижнему Тагилу составляет 42,7%. Это на 10% выше, чем в целом по области. Чайников добавил, что явка на 18:00 была выше, чем итоговая на выборах губернатора Свердловской области 2003 года.

Ожидания от губернатора

Ранее директор уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин сообщил корреспонденту ТАСС, что вопросы, которые будут стоять перед губернатором Свердловской области после его избрания, связаны прежде всего с развитием транспорта и инфраструктуры региона.

Среди них - вопрос строительства второй ветки метро в Екатеринбурге, который регулярно поднимается, в том числе при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Сейчас в областном центре действует одна ветка из девяти станций. Строительство второй затруднено из-за отсутствия финансирования.

Гагарин назвал еще одну важную тему для главы региона - это высокоскоростная железнодорожная магистраль Екатеринбург - Челябинск, которая должна сократить время в пути до 1 часа 10 минут с нынешних пяти с лишним часов. Ожидается, что магистраль будет открыта в конце 2021 года. Она будет входить как элемент нового Великого шелкового пути, это транспортный путь Пекин - Берлин.

О выборах

Для голосования в Свердловской области было образовано 2542 избирательных участка, в том числе 41 участок - в местах временного пребывания. В эту кампанию в составах избирательных комиссий всех уровней работало более 26 тыс. членов комиссий с правом решающего голоса. Впервые технологию QR-кодирования результатов протоколов используют на 1,5 тыс. участках. Всего установлено более 600 комплексов обработки избирательных бюллетеней, также на 40% участках было организовано видеонаблюдение с возможностью онлайн-трансляции.

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В этом году избирателей впервые избавили от необходимости ехать по месту регистрации за открепительным удостоверением и дали возможность проголосовать на удобном для них участке. По данным избиркома, более 16 тыс. свердловчан воспользовались таким порядком голосования.

Впервые в областном избиркоме запущен ситуационный центр по работе с обращениями граждан. По инициативе уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, Общественной палаты и Ассоциации юристов региона также впервые в единый день голосования работает Центр общественного наблюдения за ходом выборов.

Кроме этого, в Свердловской области 10 сентября будут избираться депутаты парламентов в 49 муниципальных образованиях, а также главы четырех муниципалитетов, в том числе в Нижнем Тагиле.

О претендентах

Прямые выборы свердловского губернатора проходят впервые за 14 лет. Свердловская область - рекордсмен по количеству зарегистрированных кандидатов среди регионов РФ, где в сентябре выбирают глав регионов. "Муниципальный фильтр" прошли и были зарегистрированы шесть претендентов.

В их числе - врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор Плюс банка Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").