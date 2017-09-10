Явка на выборах губернатора Свердловской области составляет 33,47%

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Свердловской области, по данным на 18:00, составляет 33,47%, а в Екатеринбурге - 21,55%. Об этом сообщил в воскресенье председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.
"Явка на 18 часов составила 33,47%, я думаю, 2-3% еще будет плюс. Что касается собственно Екатеринбурга, то здесь явка гораздо ниже - 21,55%, это примерно уровень явки выборов губернатора 2003 года", - сказал он в ходе включения по видеосвязи в информационном центре ЦИК России.
В 20:00 по местному времени (18:00 мск) избирательные участки закрылись в Свердловской области.
По словам Чайникова, как таковых серьезных жалоб на нарушения в ходе дня голосования не было. 13 сообщений, поступивших на "Карту нарушений", были проверены, они несущественны и не могут повлиять на результаты голосования, сообщил он.
Прямые выборы свердловского губернатора проходят впервые за 14 лет. Свердловская область - рекордсмен по количеству зарегистрированных кандидатов среди регионов РФ, где в сентябре выбирают глав регионов. "Муниципальный фильтр" прошли и были зарегистрированы шесть претендентов.
Сред них врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор Плюс банка Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").