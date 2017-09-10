Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Явка на выборах губернатора Свердловской области составляет 33,47%

Политика
10 сентября, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

В Екатеринбурге явка избирателей по данным на 18:00 мск составляет 21,55%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Свердловской области, по данным на 18:00, составляет 33,47%, а в Екатеринбурге - 21,55%. Об этом сообщил в воскресенье председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

"Явка на 18 часов составила 33,47%, я думаю, 2-3% еще будет плюс. Что касается собственно Екатеринбурга, то здесь явка гораздо ниже - 21,55%, это примерно уровень явки выборов губернатора 2003 года", - сказал он в ходе включения по видеосвязи в информационном центре ЦИК России.

Смотрите также
Единый день голосования в Рязани

Единый день голосования. Онлайн

В 20:00 по местному времени (18:00 мск) избирательные участки закрылись в Свердловской области.

По словам Чайникова, как таковых серьезных жалоб на нарушения в ходе дня голосования не было. 13 сообщений, поступивших на "Карту нарушений", были проверены, они несущественны и не могут повлиять на результаты голосования, сообщил он.

Прямые выборы свердловского губернатора проходят впервые за 14 лет. Свердловская область - рекордсмен по количеству зарегистрированных кандидатов среди регионов РФ, где в сентябре выбирают глав регионов. "Муниципальный фильтр" прошли и были зарегистрированы шесть претендентов.

Сред них врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор Плюс банка Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
Депутат Госдумы: позиция Меркель по Крыму основана на ее антироссийских взглядах
3
Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку
4
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
5
Юлия Латынина покинула Россию
6
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
7
В Свердловской области завершилось голосование на выборах губернатора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама