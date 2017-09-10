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Мосгоризбирком прогнозирует явку на выборах в столице на уровне 14-15%

Политика
10 сентября, 19:36 дата обновления: 10 сентября, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 10 сентября./ТАСС

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что по данным на 18.00 мск явка избирателей в столице составила 12,1%

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МОСКВА, 10 сентября./ТАСС/. Явка на муниципальных выборах в Москве прогнозируется на уровне 14-15%. Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Прогноз - 14-15%. Многие москвичи сейчас возвращаются с дач, успеют проголосовать", - сказал он.

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Горбунов отметил, что еще не вернулись все члены комиссий, которые обеспечивают голосования на дому.

"То есть они пока не учтены. Я думаю, что где-то 14-15% будет [явка]", - сказал глава Мосгоризбиркома.

Он подчеркнул, что все, что связано с местными выборами, варьируется в этих пределах.

По словам Горбунова, предварительные итоги голосования станут известны около 23:00.

"Первые результаты будут из тех муниципальных образований, где у нас установлены КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней). Процедура подсчета голосов в одномандатных округах тяжелая. Надо каждый бюллетень зачитывать, ведь избиратели могут поставить несколько галочек", - пояснил он.

Явка избирателей на муниципальные выборы в Москве по данным на 18:00 мск составила 12,1%.

В единый день голосования 10 сентября в Москве проходят выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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