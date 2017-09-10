Избирательные участки закрылись во всех регионах, кроме Карелии и Калининградской области

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки завершили свою работу во всех регионах России, где проходят выборы, кроме Карелии и Калининградской области. В 20:00 мск в информационном центре ЦИК РФ включились экраны с данными по подсчету голосов в целом ряде регионов.

"Мы не включаем два субъекта - Калининградскую область и Карелию. Причина: по московскому времени они заканчивают в 22 часа", - сказал член ЦИК РФ Валерий Крюков..

Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России. Исключение составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.