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Кумпилов назначил сенатором от Адыгеи экс-главу УФСБ Селезнева

Политика
10 сентября, 20:58 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 10, сентября. /ТАСС

Олег Селезнев с 2009 года занимал должность начальника Управления ФСБ по Адыгее

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МАЙКОП, 10 сентября. /ТАСС/. Мурат Кумпилов, который в воскресенье вступил в должность главы Адыгеи после избрания на этот пост парламентом республики, назначил представителем исполнительных органов власти региона в Совете Федерации Олега Селезнева, возглавлявшего ранее региональное управление ФСБ. Соответствующий указ размещен на официальном сайте исполнительных органов власти республики.

"Наделить Олега Селезнева полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Олег Селезнев занимал должность начальника Управления ФСБ по Адыгее с 2009 года, ранее был первым заместителем начальника УФСБ России по Краснодарскому краю. В июле этого года Селезнева сменил на посту главы УФСБ Виктор Шаменков, до этого работавший первым заместителем начальника УФСБ России по Республике Татарстан.

Представителем законодательной власти Адыгеи в верхней палате Федерального Собрания с октября 2016 года является Мурат Хапсироков.

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