Памфилова: Москва стала рекордсменом по количеству жалоб на нарушения на выборах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Больше всего жалоб на возможные нарушения в ходе выборов поступило в Москве - 532, сообщила в воскресенье председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Самый высокий процент у нас - это Москва", - сказала она журналистам, уточнив, что из Москвы в ЦИК поступило 532 жалобы и обращения.

По словам Памфиловой, из Санкт-Петербурга поступило 23 обращения. "А что там Санкт-Петербург? Там никаких выборов не проходит", - задалась вопросам глава ЦИК.

Вместе с тем она отметила, что в общей сложности на горячую линию поступили 1284 жалобы. Глава ЦИК подчеркнула, что "надо учитывать много факторов, в том числе и активность партий, кандидатов, наблюдателей". "Целый ряд факторов, не просто так это складывается - самое большое количество жалоб, значит самое большое количество нарушений", - подчеркнула она.

Памфилова при этом уточнила, что в статистику входят не только жалобы, но и обращения за разъяснениями, информацией.

Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России. Исключение составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.