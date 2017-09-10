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Врио губернатора Кировской области Васильев заявил о легитимности прошедших выборов

Политика
10 сентября, 22:19 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 10, сентября. /ТАСС

На выборах имели возможность работать наблюдатели от всех политических партий, участвовали общественные объединения и журналисты

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КИРОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что выборы в регионе прошли легитимно. По его словам, не было зафиксировано никаких серьезных нарушений.

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"Сейчас можно говорить о том, что выборы прошли легитимно, что у граждан была возможность высказать свое мнение по отношению к программам различных политических партий", - сказал Васильев.

По его словам, на выборах была обеспечена возможность работать наблюдателям от всех политических партий, участвовали общественные объединения и журналисты. "Благодаря такому абсолютно легитимному транспарентному проведению кампании не было зафиксировано никаких серьезных нарушений", - подчеркнул он.

По словам Васильева, явка "показала сегодня цифру чуть более 30%, что характерно для области, и чуть выше, чем на предыдущих губернаторских выборах".

В Кировской области 10 сентября выбирали губернатора, депутатов городской думы шестого созыва, кроме того, проходили муниципальные выборы и местные референдумы. За пост главы региона борются врио губернатора Игорь Васильев от "Единой России", Сергей Мамаев от КПРФ, Кирилл Черкасов от ЛДПР и Николай Барсуков от "Коммунистов России".

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