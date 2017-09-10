Свердловский избирком исправил ошибку 10-летней давности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области исправила ошибку, допущенную 10 лет назад, в отчестве одной из избирательниц. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе областного избиркома.

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"В списке избирателей Артемовского городского округа имелась ошибка в отчестве избирательницы уже на протяжении 10 лет, и ошибка не была устранена до сих пор, также в списке избирателей присутствовала фамилия, не состоящая в списке - Иванова Зоя. Избирательные комиссии на местах проводят проверку по этим инцидентам", - сказали в пресс- службе.

По словам председателя облизбиркома Валерия Чайникова, в настоящее время имеются сведения о 20 жалобах, семь из них связаны с выборами губернатора. "По семи жалобам нарушения не установлены, по трем факты подтвердились, по девяти фактам переданы материалы для проверки в полицию, по одной идет проверка комиссии. В Красноуральске заявили о том, чтобы была трансляция с призывом голосовать за одного из кандидатов, это подтвердилось. Других серьезных обращений не было", - сказал Чайников.

Ранее сообщалось, что облизбирком проведет проверку по информации СМИ о нападении в Нижнем Тагиле на кандидата в депутаты гордумы Вячеслава Горячкина. "Я разговаривал с председателем территориальной комиссии и муниципальной комиссии, но это такое "нападение", когда двое разговаривают на повышенных тонах, и один говорит "на меня нападают", но не было нападения", - добавил Чайников.

В Ситуационный центр облизбиркома поступил 491 звонок. "Основная масса вопросов касается местонахождения избирательных комиссий. Очень много было звонков с вопросом о голосовании по временной регистрации или при наличии постоянной регистрации в другом регионе. Это станет основанием для анализа нашей подготовительной работы к выборам президента", - отметил Чайников.

О выборах

Прямые выборы свердловского губернатора проходят впервые за 14 лет. Свердловская область - рекордсмен по количеству зарегистрированных кандидатов среди регионов РФ, где в сентябре выбирали руководителей. "Муниципальный фильтр" прошли и были зарегистрированы шесть претендентов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

Кроме того, в Свердловской области 10 сентября выбирают депутатов парламентов в 49 муниципальных образованиях, а также глав четырех муниципалитетов, в том числе в Нижнем Тагиле.