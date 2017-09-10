Медведев назвал развитие городской среды одним из самых важных проектов "Единой России"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Развитие комфортной городской среды в РФ является одним из самых значимых проектов, данному вопросу должно уделяться пристальное внимание при подготовке бюджетов разных уровней. Об этом заявил председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, посетивший избирательный штаб партии по итогам прошедшего Единого дня голосования.

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Во время видеомоста с региональным штабом на Кубани Медведев напомнил, что недавно в Краснодаре проводился форум "Единой России", посвященный развитию комфортной городской среды. "Это один из наших самых важных и, может быть, весомых партийных проектов, которым мы все занимаемся - и на федеральном уровне, в том числе и правительство этим занимается, и на региональном уровне, и, самое главное, на муниципальном уровне", - подчеркнул премьер.

"Мы сейчас как раз занимаемся подготовкой бюджета, и вы тоже этим будете заниматься в самое ближайшее время, - обратился Медведев к руководству Краснодарского края. - Мне кажется, что именно на этот проект комфортной среды, на проект, связанный с нашими дворами, парками, придомовыми территориями, мы действительно должны обратить самое пристальное внимание".

Глава партии добавил, что обсудит с коллегами по "Единой России", "как все это дальше продвигать и финансировать". "Считаю, что этот проект - один из самых лучших и важных проектов нашей партии", - заключил Медведев.

Во время видеосвязи с Краснодаром Медведеву доложили, что, по предварительным данным, партия получила в этом регионе поддержку 65% избирателей при явке более 40%, что позволит единороссам занять не менее 85% мест в Заксобрании Кубани. Кроме того, по предварительным данным, прошли все кандидаты от "Единой России", выдвинутые на муниципальных выборах в регионе. Как заметил Медведев, эти предварительные результаты свидетельствуют о том, что и проект развития городской среды, и другие партийные проекты "высоко оцениваются нашими избирателями".