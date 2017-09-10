Медведев назвал развитие городской среды одним из самых важных проектов "Единой России"

Плодотворное начало олимпийское сезона: в Сочи прошли контрольные прокаты фигуристовСпорт 10 сентября, 23:38
Сборная России победила команду Хорватии и вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболуСпорт 10 сентября, 23:30
Боксер Фьюри объявил о намерении вернуться на ринг после разбирательства с UKADСпорт 10 сентября, 22:54
Мантуров: новые правила авиаперевозок увеличат продажи SSJ-100 и МС-21 на 10-15%Экономика и бизнес 10 сентября, 22:48
"Вуэльта-2017": первая победа Фрума, дебютный подиум Закарина и последняя гонка КонтадораСпорт 10 сентября, 22:45
Жириновский требует уволить главу Мосгоризбиркома за низкую явку в столицеПолитика 10 сентября, 22:29
Третьи по тарелочкам: сборная России завоевала восемь медалей на ЧМ по стендовой стрельбеСпорт 10 сентября, 22:15
Медведев: положительная динамика экономики РФ найдет отражение в бюджете на 2018 годЭкономика и бизнес 10 сентября, 22:15
В России завершился единый день голосованияПолитика 10 сентября, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Развитие комфортной городской среды в РФ является одним из самых значимых проектов, данному вопросу должно уделяться пристальное внимание при подготовке бюджетов разных уровней. Об этом заявил председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, посетивший избирательный штаб партии по итогам прошедшего Единого дня голосования.
Во время видеомоста с региональным штабом на Кубани Медведев напомнил, что недавно в Краснодаре проводился форум "Единой России", посвященный развитию комфортной городской среды. "Это один из наших самых важных и, может быть, весомых партийных проектов, которым мы все занимаемся - и на федеральном уровне, в том числе и правительство этим занимается, и на региональном уровне, и, самое главное, на муниципальном уровне", - подчеркнул премьер.
"Мы сейчас как раз занимаемся подготовкой бюджета, и вы тоже этим будете заниматься в самое ближайшее время, - обратился Медведев к руководству Краснодарского края. - Мне кажется, что именно на этот проект комфортной среды, на проект, связанный с нашими дворами, парками, придомовыми территориями, мы действительно должны обратить самое пристальное внимание".
Глава партии добавил, что обсудит с коллегами по "Единой России", "как все это дальше продвигать и финансировать". "Считаю, что этот проект - один из самых лучших и важных проектов нашей партии", - заключил Медведев.
Во время видеосвязи с Краснодаром Медведеву доложили, что, по предварительным данным, партия получила в этом регионе поддержку 65% избирателей при явке более 40%, что позволит единороссам занять не менее 85% мест в Заксобрании Кубани. Кроме того, по предварительным данным, прошли все кандидаты от "Единой России", выдвинутые на муниципальных выборах в регионе. Как заметил Медведев, эти предварительные результаты свидетельствуют о том, что и проект развития городской среды, и другие партийные проекты "высоко оцениваются нашими избирателями".