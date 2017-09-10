Памфилова надеется довести до конца ситуации с нарушениями на выборах 2016 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова надеется довести до конца ситуации с нарушениями избирательного законодательства, которые были зафиксированы на выборах в 2016 году.

"У нас с прошлой кампании есть несколько, я бы даже сказала "висяков"...Мы практически справились, отработали практически все жалобы, но несколько "висяков" осталось", - сказала она.

По словам Памифловой, про эти нарушения "никто не забыл", по ним ведется работа.

"Мы предпринимаем все усилия, и уверена, что вместе с вами добьемся результата", - отметила глава ЦИК.

В частности, пояснила она, речь идет о серьезных нарушениях при проведении голосовании в подмосковных Мытищах и Воронеже во время выборов прошлого года.