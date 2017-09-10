Алиханов лидирует на выборах главы Калининградской области после обработки 1% протоколов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов ("Единая Россия") после обработки 1,04% протоколов участковых избирательных комиссий набирает 82,62% голосов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в воскресенье на информационных табло в ЦИК РФ.

Второе место в настоящий момент занимает кандидат от КПРФ Игорь Ревин (8,95% голосов). Третьим идет Евгений Мишин (ЛДПР) с результатом 4,08% голосов. На последнем месте сейчас находится кандидат от партии "Зеленые" Екатерина Тимофеева, у нее 2,74%.

Алиханов в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что избиратели в Калининградской области проявили высокую активность, несмотря на то, что прошедшие выборы стали третьими по счету за прошедшие три года.

"Это было для нас приятной неожиданностью - такая высокая явка (более 37,4% на 20:00 по местному времени), потому что это третьи выборы подряд такие крупные. В 2015 году была губернаторская кампания - выборы высшего должностного лица, в прошлом году была думская кампания, еще один выборы, третьи получается подряд для региона. Мы боялись электоральной усталости, но наши страхи не оправдались, а работа, которую мы провели, - по информированию (населения о выборах), по другим каким-то мероприятиям дала свои результаты", - сказал он.

Алиханов отметил, что в ходе подготовки к голосованию была проведена серьезная работа с муниципалитетами, правоохранительными органами, направленная на обеспечение прозрачности выборов, "чтобы не было никаких перегибов на местах". Крупных нарушений, по его словам, в итоге допущено не было за исключением инцидента с нетрезвым наблюдателем на одном из участков.

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"Там в общем быстро правоохранительные органы разобрались, а больше ничего такого критичного не было, все достаточно было прозрачно, у нас были наблюдатели, их было много и в том числе из иностранных государств... Все прошло спокойно, прозрачно, без каких-то эксцессов", - сказал он.

Алиханов отметил, что результаты голосования еще предстоит подвести, но обозначил перечень проблем, которые стоят перед регионом. Наряду с характерными для других регионов проблемами - состояние дорог, здравоохранение - области нужно решать вопросы функционировния особой экономической зоны, транспортной доступности региона. "На решении этих задач, вокруг этих задач, собственно говоря, кампания (выборная) и развивалась. Во всех программах: и в моей, и моих политических оппонентов тем или иным образом эти вопросы были озвучены, и пути решения этих вопросов озвучены", - заключил он.

Жители Калининградской области выбирали в воскресенье главу региона. Голосование началось в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и завершилось на час позже - в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Основанием для продления времени работы избирательных участков стали обращения в облдуму и избирком представителей обществ садоводов и обществ ветеранов войн и военных конфликтов.