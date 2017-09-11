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После обработки более 50% протоколов у врио главы Саратовской области порядка 74% голосов

Политика
11 сентября, 1:34 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 11, сентября. /ТАСС

По последним данным, средняя явка по области составила 57,28%

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САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев продолжает лидировать на выборах главы региона с результатом 75,41% голосов избирателей после обработки более 50% протоколов. Такие данные обнародованы в информационном центре избиркома Саратовской области, сообщает корреспондент ТАСС.

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По данным, размещенным на информационном табло, после обработки 51,03% протоколов лидирует врио губернатора региона Валерий Радаев с 75,41% голосов. У представителя КПРФ Ольги Алимовой - 15,60%, у представителя ЛДПР Станислава Денисенко - 5,26%, у представителя от "Патриотов России" Лидии Париновой - 2,35%.

По последним данным, средняя явка по области составила 57,28%.

Как сообщил ТАСС член президиума регионального политического совета партии "Единая Россия", руководитель Саратовского регионального отделения "Молодой Гвардии" Иван Дзюбан, выборы проходили в праздничной и дружелюбной атмосфере.

"Для саратовской молодежи это вполне ожидаемая и более того, желаемая кандидатура, так как Радаев поддерживает многие проекты в том числе, по благоустройству дворов, регулярно посещает соревнования местных спортивных команд, интересуется творческой и научной жизнью молодежи. Перед выборами "Школу наблюдателей" у нас пошли более 100 ребят. Большинство из них отметили, что выборы прошли честно, открыто и дружелюбно, была атмосфера праздника", - сказал Дзюбан.

Высших должностных лиц выбирали в этом году в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах РФ: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе.

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