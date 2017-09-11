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На выборах в парламент Кубани обработаны четверть протоколов, у "Единой России" - 71,95%

Политика
11 сентября, 1:47 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, сентября. /ТАСС

По единому округу распределяются 35 из 70 мандатов, еще 35 депутатских мест получат победители в одномандатных округах

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КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует с результатом 71,95% на выборах в Законодательное собрание Краснодарского края по единому избирательному округу после обработки 25,62% протоколов, следует из данных системы мониторинга регионального избиркома.

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У КПРФ пока 11,74%, у ЛДПР - 10,02%, "Справедливая Россия" набирает 3,29%, "Коммунисты России" - 1,6%. Чтобы пройти в парламент региона, партия должна получить не менее 5% голосов.

По единому округу (по партийным спискам) распределяются 35 из 70 мандатов, еще 35 депутатских мест получат победители в одномандатных округах.

По одномандатным округам пока обработаны 25,58% протоколов, кандидаты от "Единой России" лидируют в 30 округах, кандидат от "Справедливой России" - в одном, еще в двух - самовыдвиженцы. По двум округам данных еще нет.

На предыдущих выборах в парламент края в 2012 году "Единая Россия" набрала 69,47%, КПРФ - 8,98%, ЛДПР 4,56%, "Справедливая Россия" - 4,15%, "Коммунисты России" - 3,27%, остальные - менее 2%.

Хорошая явка и спокойные выборы

Выборы в Заксобрание края прошли в воскресенье, 10 сентября, в единый день голосования.

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"Наша точка зрения, что это [голосование] происходило достаточно спокойно. В целом могу сказать, что в крае люди стали активнее <...> Люди понимают, что от Законодательного собрания и от того, кто станет депутатами, очень многое зависит, потому что очень много федеральных законов, которые требуют адаптации к нашему региону, и люди стали более внимательно к этому относиться", - сказала ТАСС секретарь Общественной палаты Кубани Любовь Попова.

Она отметила, что большую активность во время этой кампании проявляла кубанская молодежь. "Активность растет и, что нам нравится, активность растет и среди молодежи. Именно молодежь не хочет жить пассивно, они активно участвуют в общественных движениях, хотят позитивных изменений и хотят в этих изменениях участвовать", - сказала собеседница агентства.

Член Общественной палаты РФ, председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев считает, что "выборы прошли в штатном режиме".

"Они были хорошо предварительно подготовлены и организованы. Результаты по явке говорят о том, что она соответствует средним показателям по краю", - сказал он.

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