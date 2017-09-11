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В большинстве одномандатных округов на выборах в Ярославле лидируют единороссы

Политика
11 сентября, 1:57 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 11, сентября. /ТАСС

В разных округах обработаны от 8% до 93% протоколов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от "Единой России" лидируют в 18 из 19 одномандатных округов на выборах в муниципалитет (гордуму) Ярославля. В разных округах обработаны от 8% до 93% протоколов. Такая информация обнародована на информационном табло в избирательной комиссии Ярославской области.

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Заместитель гендиректора АО "Ярославль-Резинотехника" Михаил Шабанов, самовыдвиженец, лидирует в 6-м округе с результатом 33%. Представлявший "Единую Россию" в этом округе экс-глава муниципалитета Ярославля Павел Зарубин снял свою кандидатуру с выборов в августе.

По партийным спискам на выборах в муниципалитет лидирует "Единая Россия" с результатом 47,97%, от партии власти в собрание проходят 14 кандидатов-списочников. КПРФ набирает 15,81% голосов (3 мандата), ЛДПР и "Справедливая Россия" (9,01% и 7,59% соответственно) получают по одному мандату. Остальным партиям пока не удается преодолеть барьер в 5%, необходимый для попадания в гордуму.

В 2012 году в муниципалитет Ярославля прошли пять партий - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "Яблоко".

В Ярославской области в единый день голосования проходили выборы губернатора, депутатов муниципалитета (гордумы) Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований.

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