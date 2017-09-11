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Единоросс Яхнюк прошел в Госдуму на довыборах по Кингисеппскому округу с 61,58% голосов

Политика
11 сентября, 6:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Яхнюк набрал 61,58% голосов после обработки 100% итоговых протоколов

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидат от "Единой России" Сергей Яхнюк набрал 61,58% голосов на дополнительных выборах в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному округу (Ленинградская область) после обработки 100% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные приводятся на информационном табло в ЦИК РФ.

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За ним следуют Николай Кузьмин (КПРФ) с 11,30% и Марина Любушкина из "Справедливой России" с 6,96%. Наталья Круглова из ЛДПР набрала 5,21%, Андрей Широков из Российской партии пенсионеров за социальную справедливость - 3,72%, Сергей Гуляев из "Яблока" - 3,15% голосов. Далее следуют Константин Жуков от "Коммунистов России" (3,05%), Валерий Шинкаренко от "Родины" (1,11%) и Серик Уразов от "Патриотов России" (0,76%).

Дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному округу проходили для замещения мандата, освободившегося после того, как бывший спикер нижней палаты Сергей Нарышкин перешел на работу в Службу внешней разведки. Также по итогам прошедших 10 сентября довыборов будет замещен мандат от Брянского округа, где по итогам подсчета 100% протоколов 52,03% голосов набирает кандидат от ЛДПР Борис Пайкин.

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