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"Единая Россия" получила 26 из 40 мест в горсовете Омска

Политика
11 сентября, 8:43 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Новый состав горсовета изберет главу города до конца ноября

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ОМСК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Партия "Единая Россия" по итогам выборов в городской совет Омска получила 26 из 40 депутатских мест, сообщил в понедельник журналистам глава городского избиркома Иван Ходаков.

Новый состав горсовета до конца ноября должен будет выбрать главу Омска на ближайшие пять лет.

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"Единая Россия" получила 26 мандатов, КПРФ - девять, "Справедливая Россия" и ЛДПР - по два мандата и один - "Коммунисты России", - сказал Ходаков.

По его словам, по единому округу "Единая Россия" набрала 38,68% (девять мандатов), КПРФ - 27,81% (шесть мандатов), "Справедливая Россия" - 11,41% (два), ЛДПР - 10,98% (два) и "Коммунисты России" - 6,19 % (один мандат). По одномандатным округам единороссы получили 17 мандатов, КПРФ - три.

Председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко отметил, что в ходе выборов поступило 17 жалоб. По пяти жалобам указанные факты не подтвердились, а по остальным избирком пришел к выводу, что они не могли повлиять на волеизъявление жителей. "Таким образом, выборы состоялись и признаны действительными", - сказал Нестеренко.

В 2017 году впервые мэра Омска должны избрать депутаты городского совета, а не жители города. Выбрать нового главу города горсовет должен был еще весной, однако все претенденты, которые прошли в финальный этап выборов, сняли свои кандидатуры. В результате выборы были признаны недействительными и перенесены на осень. Избирать главу администрации Омска будет уже новый состав горсовета.

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