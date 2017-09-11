Парфенчиков набрал более 61% на выборах главы Карелии после обработки 100% протоколов

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ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков получил более 61% голосов на состоявшихся 10 сентября выборах главы республики после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Карелии.
"По результатам обработки 100 протоколов Артур Парфенчиков ("Единая Россия") набрал 61,34% голосов", - сказала представитель избиркома Дарья Голицына.
Представитель "Справедливой России" Ирина Петеляева получила 18,05%, Евгений Ульянов (КПРФ) - 12,13%, Евгений Беседный (ЛДПР) - 5,68%, уточнила она.
Явка на выборах в Карелии составила 29,23%.
Выборы руководителя региона проходили в Карелии впервые за 15 лет.