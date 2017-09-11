Представители "Единой России" одержали победу на муниципальных выборах в ЯНАО

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ТАСС, 11 сентября. Представители партии "Единая Россия" одержали победу на выборах в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где 10 сентября проходила 71 избирательная кампания. Средняя явка по округу превысила 50%, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.
"Согласно данным избирательной комиссии ЯНАО, все выборы на территории арктического региона признаны состоявшимися. Подведены предварительные итоги: на дополнительных выборах двух депутатов в Законодательное собрание региона наибольшее количество голосов набрали кандидаты от "Единой России" - гендиректор "Тернефтегаз" ("дочка" Новатэка) Василий Степанов и гендиректор компании "Газпром добыча Уренгой" Александр Корякин, в думу Приуральского района избраны 15 депутатов - 14 из "Единой России" и один мандат достался ЛДПР", - уточнили в пресс-службе.
В Ямальском и Шурышкарских районах, где избирали глав муниципалитетов, явка превысила 70%. "Наибольшее количество голосов набрали действующие главы районов Андрей Кугаевский и Андрей Головин", - уточнили в пресс-службе.
Всего в ЯНАО избраны 405 депутатов местных представительных органов, два депутата в Заксобрание ЯНАО и 25 глав районов и сел. В ходе голосования на избирательных участках находились 472 наблюдателя, нарушений не зафиксировано.