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Валерий Радаев набрал более 74% голосов на выборах главы Саратовской области

Политика
11 сентября, 10:54 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 11, сентября. /ТАСС

В областном МВД отметили, что серьезных нарушений общественного порядка и законодательства допущено не было

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Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев

Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев набрал более 74% голосов избирателей после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель областного избиркома Павел Точилкин.

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"Выборы главы региона признаны состоявшимися. После обработки 100% протоколов по состоянию на 10:30 [понедельника ]врио губернатора региона Валерий Радаев набрал 74,62% голосов. У представителя КПРФ Ольги Алимовой - 16,28%, у представителя ЛДПР Станислава Денисенко - 5,38%, у представителя от "Патриотов России" Лидии Париновой - 2,49%", - сказал Точилкин.

В единый день голосования 10 сентября в Саратовской области прошли выборы главы региона и депутатов областной думы. По данным главного управления МВД по области, серьезных нарушений общественного порядка и законодательства допущено не было.

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