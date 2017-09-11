Губернатор: выборы в Краснодарском крае прошли без нарушений и с высокой явкой

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Выборы в Краснодарском крае, где накануне избирали региональный парламент, прошли без нарушений, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

"Отмечу, что выборы на Кубани прошли спокойно, без серьезных нарушений, полностью в рамках действующего законодательства", - сказал он.

Глава региона отметил, что жители Кубани "традиционно показали достаточно высокую активность на выборах" - явка на выборы в Законодательное собрание края, по текущим данным, составила более 42%.

"Я не сомневаюсь, что кубанцы определили именно тот состав депутатов, которому они будут доверять. Жители края уверены, что именно эти люди смогут представлять их интересы, принять те законы, которые положительно скажутся на качестве жизни в регионе", - добавил Кондратьев.

В Краснодарском крае 10 сентября прошли выборы депутатов краевого законодательного собрания шестого созыва. В этот раз состав депутатского корпуса будет сокращен со 100 до 70 депутатских мест: поровну одномандатников и парламентариев, избранных по спискам партий. Такая мера связана с оптимизацией расходов на деятельность властей.

После обработки 100% протоколов больше 5% голосов, необходимых для вхождения в парламент, получили списки партий "Единая Россия" (70,77%), КПРФ (11,53%) и ЛДПР (11,15%). По одномандатным округам - кандидаты от "Единой России" лидируют в 31 округе, кандидат от "Справедливой России" - в одном, кандидат Партии роста - в одном, еще в двух - самовыдвиженцы.