Явка на довыборах в Госдуму по Брянскому округу составила 36%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Явка на дополнительных выборах в Госдуму по Брянскому одномандатному округу составила 36%, жалоб на нарушения в избирком не поступало. Об этом сообщила в понедельник председатель облизбиркома Елена Анненкова.

"Явка составила 36%. Жалоб в избирательной комиссии Брянской области нет, поступали на горячую линию избирательной комиссии сообщения, порядка 60, все сообщения информационного характера", - сказала она по видеосвязи с информационным центром ЦИК РФ.

На довыборах в Госдуму в Брянском округе, который остался без представителя в нижней палате парламента после сложения полномочий единоросса Владимира Жутенкова, победил выдвинутый ЛДПР Борис Пайкин. Он набрал 52,03%. Второе место занял кандидат от Партии роста Сергей Горелов (9,50%), опередивший представителя КПРФ Александра Куприянова (9,38%).