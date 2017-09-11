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Явка на довыборах в Госдуму по Брянскому округу составила 36%

Политика
11 сентября, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Победу на довыборах одержал представитель ЛДПР Борис Пайкин, набравший 52,03% голосов

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Явка на дополнительных выборах в Госдуму по Брянскому одномандатному округу составила 36%, жалоб на нарушения в избирком не поступало. Об этом сообщила в понедельник председатель облизбиркома Елена Анненкова.

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"Явка составила 36%. Жалоб в избирательной комиссии Брянской области нет, поступали на горячую линию избирательной комиссии сообщения, порядка 60, все сообщения информационного характера", - сказала она по видеосвязи с информационным центром ЦИК РФ.

На довыборах в Госдуму в Брянском округе, который остался без представителя в нижней палате парламента после сложения полномочий единоросса Владимира Жутенкова, победил выдвинутый ЛДПР Борис Пайкин. Он набрал 52,03%. Второе место занял кандидат от Партии роста Сергей Горелов (9,50%), опередивший представителя КПРФ Александра Куприянова (9,38%).

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