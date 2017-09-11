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"Единая Россия" лидирует на выборах в гордуму Ярославля после обработки 100% протоколов

Политика
11 сентября, 12:00 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 11, сентября. /ТАСС

Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" получила 49% голосов на выборах в муниципалитет (гордуму) Ярославля по итогам подсчета 100% протоколов. Кроме нее, в городской парламент проходят КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Об этом сообщается в понедельник на сайте областной избирательной комиссии.

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КПРФ заняла второе место по результатам голосования, ее поддержали 15,8% избирателей. За ЛДПР проголосовали 9%, "Справедливая Россия" набрала 7%. Всего в выборах участвовали девять партий, но остальные не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

По результатам голосования в одномандатных округах также лидирует "Единая Россия". Кандидаты от партии власти одержали победы в 18 из 19 округов. Только в округе № 6 победил самовыдвиженец, заместитель гендиректора АО "Ярославль-Резинотехника" Михаил Шабанов.

В 2012 году в муниципалитет Ярославля прошли пять партий - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "Яблоко".

В Ярославской области в единый день голосования проходили выборы губернатора, депутатов муниципалитета (гордумы) Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований.

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