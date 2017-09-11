Кандидат от "Единой России" на выборах получила мандат в Мособлдуму от Электростали

ПГК ввела онлайн-сервис по определению местоположения вагоновТранспорт 11 сентября, 13:18
Поклонская просит тщательно расследовать дело о поджоге машин у офиса адвоката УчителяПроисшествия 11 сентября, 13:10
РЖД могут принять участие в электрификации дороги Бургас - АлександруполисТранспорт 11 сентября, 13:10
Лавров заявил о дальнейших действиях Москвы в отношении загранучреждений США в РоссииПолитика 11 сентября, 13:08
Порошенко назвал преступлением пересечение Саакашвили границы УкраиныМеждународная панорама 11 сентября, 13:04
Российский судья Безбородов обслужит матч Лиги Европы между "Аталантой" и "Эвертоном"Спорт 11 сентября, 13:04
Шахматный турнир претендентов на звание чемпиона мира пройдет в БерлинеСпорт 11 сентября, 12:59
Лавров: военное присутствие США в Сирии нарушает международное правоПолитика 11 сентября, 12:54
Сочи стал самым популярным курортом России в бархатный сезонОбщество 11 сентября, 12:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Руководитель Московского областного регионального отделения "Молодая Гвардия Единой России" Линара Самединова одержала победу на дополнительных выборах депутата Московской областной думы в Электростальском одномандатном избирательном округе. Об этом ТАСС сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.
"Самединова, за нее проголосовало 16344 избирателя, что составило 43,31% от общего числа проголосовавших", - сказала она, отвечая на вопрос, кто выиграл мандат от Электрострали.
Явка от общего числа зарегистрированных избирателей в Электростали по данным на 11 сентября составила 16,58%, согласно документам, опубликованным на сайте избирательной комиссии области.
Как уточнили ранее ТАСС в пресс-службе Мособлизбиркома, 18 сентября 2016 года в единый день голосования на выборах депутата Мособлдумы по Электростальскому одномандатному округу был избран Владимир Пекарев, которого спустя два месяца, в ноябре назначили главой Электростальского городского округа. Согласно пункту 8 статье 71 ФЗ об основных гарантиях, в случае досрочной сдачи мандата выборы назначаются на второе воскресенье сентября.
В единый день голосования 10 сентября в Московской области прошли более 80 избирательных кампаний. В Подмосковье работали 1006 участковых избирательных комиссии.