Митрохин уверен, что сможет стать кандидатом в мэры Москвы в 2018 году

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин считает, что сможет пройти так называемый муниципальный фильтр в случае выдвижение кандидатом на пост мэра Москвы, которого будут выбирать в сентябре 2018 года.

"Кроме кандидатов от партии, победивших на муниципальных выборах 10 сентября, у нас есть договоренности и с другими гражданскими активистами, самовыдвиженцами, победившими на выборах. Так что голосов для прохождения муниципального фильтра хватит", - заявил Митрохин ТАСС.

Так он прокомментировал слова главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, который заявил, что, по его подсчетам, ни один кандидат на пост мэра не сможет пройти так называемый муниципальный фильтр без поддержки муниципальных депутатов от "Единой России".