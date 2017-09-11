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Митрохин уверен, что сможет стать кандидатом в мэры Москвы в 2018 году

Политика
11 сентября, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Ранее глава Мосгоризбиркома отметил, что ни один кандидат на пост мэра не сможет пройти муниципальный фильтр без поддержки депутатов от "Единой России"

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин считает, что сможет пройти так называемый муниципальный фильтр в случае выдвижение кандидатом на пост мэра Москвы, которого будут выбирать в сентябре 2018 года.

"Кроме кандидатов от партии, победивших на муниципальных выборах 10 сентября, у нас есть договоренности и с другими гражданскими активистами, самовыдвиженцами, победившими на выборах. Так что голосов для прохождения муниципального фильтра хватит", - заявил Митрохин ТАСС.

Так он прокомментировал слова главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, который заявил, что, по его подсчетам, ни один кандидат на пост мэра не сможет пройти так называемый муниципальный фильтр без поддержки муниципальных депутатов от "Единой России".

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Персоны
Митрохин, Сергей Сергеевич
Страны
Россия
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