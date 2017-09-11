Единороссы готовы обсудить помощь оппозиции в преодолении муниципального фильтра в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" будет готова собрать своих муниципальных депутатов для встреч с кандидатами от оппозиции для обсуждения их программ на будущих выборах мэра Москвы, чтобы, возможно, помочь им преодолеть муниципальный фильтр, но не будет императивно указывать им отдавать свои подписи. Об этом в понедельник заявил секретарь Генсовета единороссов Сергей Неверов.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что только кандидат от "Единой России" сможет пройти так называемый муниципальный фильтр на предстоящих выборах мэра Москвы в 2018 году, а другие претенденты не смогут участвовать в избирательной кампании без помощи единороссов.

"Мы не можем распоряжаться голосами [муниципальных] депутатов, мы не можем их обязать отдать свой голос в пользу того или иного кандидата", - сказал Неверов. "Мы всем предлагаем одно: мы готовы собрать муниципальных депутатов, пригласить вас как кандидатов - тех, кто изъявил желание участвовать в сборе подписей, и выступить перед депутатами, которые представляют "Единую Россию", с той программой, с которой вы хотите идти", - пояснил он. На таких встречах, по словам политика, оппозиционным кандидатам придется убеждать единороссов в том, что у них есть "интересная программа, которую могут поддержать избиратели".