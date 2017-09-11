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Неверов: результаты выборов позволят "Единой России" продолжить курс президента

Политика
11 сентября, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

По словам секретаря Генсовета партии, из 309 мандатов в заксобрания в шести субъектах РФ единороссы получили 239 мандатов

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов, подводя в понедельник в Госдуме предварительные итоги муниципальных и региональных выборов, заявил журналистам, что полученные единороссами результаты позволят партии продолжить курс президента и реализовать свою программу.

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По его словам, единороссы провели более 26 тыс. 692 встречи с избирателями. Он отметил, что 19 тыс. встреч провели депутаты Госдумы, отчитываясь о той работе, которую делает партия. Также было проведено порядка 20 тыс. собраний многоквартирных домов, в которых приняли участие депутаты разных уровней. "Тот результат, который мы предварительно получили, и дальше позволит нам реализовать курс президента и программу, с которой мы шли на выборы", - сказал Неверов.

Секретарь Генсовета "Единой России" сообщил, что из 309 мандатов в законодательные собрания в шести субъектах единороссы получили 239 мандатов. На выборах в административные центры партия получила "в общей сложности 240 мандатов". "С таким результатом нам удастся сформировать большинство и в административных центрах, и в законодательных собраниях. Наши кандидаты на выборах высших должностных лиц получили высокий уровень доверия и поддержки", - отметил Неверов, добавив, что явка "была достаточно хорошая на разных уровнях".

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