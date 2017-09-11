Продление времени голосования на выборах главы Карелии увеличило явку на 2,3%

Накал не спадает: почему россияне медленно переходят на энергосберегающие лампыЭкономика и бизнес 11 сентября, 14:48
В Петербурге стартовал XI Международный конкурс молодых оперных певцов Елены ОбразцовойНовости партнеров 11 сентября, 14:47
Петербургское "Динамо" и "Зенит" сыграют на арене "Санкт-Петербург" в Кубке РоссииСпорт 11 сентября, 14:44
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 годаЭкономика и бизнес 11 сентября, 14:36
Футболисты пензенского "Зенита" могут обратиться в трудовую инспекцию из-за долговСпорт 11 сентября, 14:33
Минстрой, Минфин и ЦБ создали комиссию по решению проблем ипотечниковЭкономика и бизнес 11 сентября, 14:27
В Центральную Россию на несколько дней пришло настоящее летоВ стране 11 сентября, 14:22
ФК "Кристал Пэлас" отправил в отставку тренера де БураСпорт 11 сентября, 14:17
Песков назвал перемещения Саакашвили "политической клоунадой"Политика 11 сентября, 14:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сентября. /ТАСС/.Продление на два часа времени голосования на выборах главы Карелии дало увеличение явки на 2,23%, сообщил журналистам в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии республики Алексей Бахилин.
В 2017 году в Карелии впервые время голосования было продлено на два часа, и избирательные участки закрылись не в 20:00 мск, а в 22:00 мск. Соответствующие поправки в закон "О выборах главы Карелии" депутаты Законодательного собрания республики приняли в мае 2017 года. Как отметили власти республики, это было сделано для удобства дачников и местных жителей, которые поздно заканчивают работу.
"Мы [посчитали] явку на 20:00 мск, она составила 27%. По результатам выборов явка составила 29,23%, то есть 2,23% избирателей пришли в течение двух часов", - сказал Бахилин.
По его словам, по результатам обработки 100% протоколов врио главы Карелии Артур Парфенчиков ("Единая Россия") набрал 61,34% голосов и занял первое место. Представитель "Справедливой России" Ирина Петеляева получила 18,05%, Евгений Ульянов (КПРФ) - 12,13%, Евгений Беседный (ЛДПР) - 5,68%. Окончательные итоги выборов будут утверждены на заседании Центральной избирательной комиссии республики.
"Считаю, что выборы прошли организованно, штатно, то есть жалоб практически нет - ни на ход голосования, ни на подсчет, подведение итогов", - отметил Бахилин.
Выборы руководителя региона проходили в Карелии впервые за 15 лет.