Продление времени голосования на выборах главы Карелии увеличило явку на 2,3%

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сентября. /ТАСС/.Продление на два часа времени голосования на выборах главы Карелии дало увеличение явки на 2,23%, сообщил журналистам в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии республики Алексей Бахилин.

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В 2017 году в Карелии впервые время голосования было продлено на два часа, и избирательные участки закрылись не в 20:00 мск, а в 22:00 мск. Соответствующие поправки в закон "О выборах главы Карелии" депутаты Законодательного собрания республики приняли в мае 2017 года. Как отметили власти республики, это было сделано для удобства дачников и местных жителей, которые поздно заканчивают работу.

"Мы [посчитали] явку на 20:00 мск, она составила 27%. По результатам выборов явка составила 29,23%, то есть 2,23% избирателей пришли в течение двух часов", - сказал Бахилин.

По его словам, по результатам обработки 100% протоколов врио главы Карелии Артур Парфенчиков ("Единая Россия") набрал 61,34% голосов и занял первое место. Представитель "Справедливой России" Ирина Петеляева получила 18,05%, Евгений Ульянов (КПРФ) - 12,13%, Евгений Беседный (ЛДПР) - 5,68%. Окончательные итоги выборов будут утверждены на заседании Центральной избирательной комиссии республики.

"Считаю, что выборы прошли организованно, штатно, то есть жалоб практически нет - ни на ход голосования, ни на подсчет, подведение итогов", - отметил Бахилин.

Выборы руководителя региона проходили в Карелии впервые за 15 лет.