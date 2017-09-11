Алиханов стал безусловным лидером на выборах главы Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Антон Алиханов, выдвинутый "Единой Россией", по предварительным итогам голосования после обработки 100% протоколов избирательных комиссий, с большим отрывом лидирует на выборах губернатора Калининградской области, набрав более 81% голосов избирателей. Об этом сообщила в понедельник журналистам председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

"Алиханов Антон Андреевич набрал 255 тысяч 391 голос - 81,06%, Мишин Евгений Викторович (ЛДПР) - 17 тысяч 256 избирателей проголосовало ["за"] - 5,47%, Ревин Игорь Алексеевич (КПРФ) - 28 тысяч 7 голосов - 8,89% , Тимофеева Екатерина Сергеевна ("Зеленые") - 7 тыс. 966 голосов - 2,53%. Безусловно, … Антон Андреевич [Алиханов] набрал наибольшее количество голосов", - сказала Винярская. Она отметила, что для голосования были открыты все 579 избирательных участков.

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В списки для голосования на выборах губернатора были внесены 801 тысяча 351 избиратель. В голосовании приняли участие 315 тысяч 337 избирателей, явка на избирательные участки составила 39,35%, сообщила Винярская, отметив, что в целом она оказалась сопоставимой с явкой на выборах губернатора, когда в голосовании приняли участие 39,59% имевших право голоса.

Председатель облизбиркома добавила, что комиссия начала проверку документов, поступивших из территориальных избирательных комиссий, после чего будут объявлены окончательные итоги выборов.

Винярская отметила, что голосование прошло без существенных нарушений. В облизбирком поступило 10 обращений граждан, но они не связаны с нарушениями избирательного законодательства.

Кандидаты и голосование

На должность губернатора Калининградской области претендовали 4 кандидата.

Помимо Алиханова, который до настоящего момента временно исполнял обязанности главы области, на пост претендовали заместитель председателя комитета областной думы по международным и межрегиональным делам, безопасности и правопорядку Евгений Мишин (ЛДПР), депутат Калининградской облдумы Игорь Ревин (КПРФ), председатель Камчатской краевой экологической общественной организации "Камча" Екатерина Тимофеева, переехавшая в Калининград из Петропавловска-Камчатского и выдвинутая Российской экологической партией "Зеленые".

Голосование проходило на два часа дольше обычного с 07:00 до 21:00 по местному времени. Решение о продлении периода голосования было принято на основании обращения членов общества ветеранов войн и вооруженных конфликтов, а также садоводческих товариществ области.

Срок полномочий губернатора Калининградской области - пять лет.

Говоря о задачах, которые стоят перед новым губернатором региона, Алиханов отметил, что наряду с общими проблемами области нужно решать задачи работы Особой экономической зоны в регионе, транспортной доступности области, отделенной от основной территории России границами государств Евросоюза. По его словам, эти же цели так или иначе ставили перед собой все претенденты на губернаторский пост.

Смена глав региона

С 2015 года в области сменились три главы территории. 13 сентября 215 года на эту должность был избран Николай Цуканов. Менее чем через год, 28 июля 2016 года он был назначен на должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, и исполняющим обязанности главы области стал Евгений Зиничев, до этого возглавлявший региональное управление ФСБ. Чуть больше чем через два месяца, 6 октября, Зиничева, ушедшего в отставку, по собственному желанию, сменил Алиханов.