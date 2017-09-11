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Электронные протоколы вдвое ускорили подсчет на выборах в Рязанской области

Политика
11 сентября, 14:58 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 11, сентября. /ТАСС

В регионе 57 участков были оборудованы КОИБами

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РЯЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Использование оборудования для составления электронных протоколов с QR-кодами позволило в два раза ускорить подсчет голосов на выборах губернатора в Рязанской области. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель облизбиркома Владимир Грачев.

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"На тех участках (где применялось электронное оборудование - прим. ТАСС), где у нас не было совмещенных выборов, то есть муниципальных, мы практически вышли на уровень 88-90% еще в 00:30 (мск), мы видели результаты этих участков. То есть мы бы закончили подсчет голосов в 02:00-03:00, - сказал Грачев. - Если выборы носят не совмещенный характер, то мы срабатываем почти в два раза быстрее, а может, даже и больше".

Как уточнили в комиссии, на участках использовалось электронное оборудование, в том числе 6% участков (57) были оборудованы КОИБами.

10 сентября в Единый день голосования в Рязанской области применялось оборудование для изготовления электронных протоколов с использованием QR-кодов. По итогам голосования врио губернатора Николай Любимов получил 80,16%, явка составила 36,15%.

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Единый день голосования - 2017
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Любимов, Николай Викторович
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