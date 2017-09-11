Электронные протоколы вдвое ускорили подсчет на выборах в Рязанской области

Швыдкой: Театр мюзикла вернул "России" облик 1961 годаКультура 11 сентября, 16:09
APM Terminals продает свою долю в терминале ЗебрюггеТранспорт 11 сентября, 15:53
Сведут минимумы: кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимумаОбщество 11 сентября, 15:50
В Чувашии рельсовый автобус столкнулся с грузовикомПроисшествия 11 сентября, 15:48
Умер американский автор комиксов Лен Уэйн, участвовавший в создании РосомахиКультура 11 сентября, 15:34
Игрок "Торпедо" Галимов признан лучшим вратарем недели в КХЛСпорт 11 сентября, 15:23
"ИжАвто" начал серийное производство универсала LADA VestaЭкономика и бизнес 11 сентября, 15:23
"Слован" проиграл "Адмиралу" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛСпорт 11 сентября, 15:21
Биография избранного главы Республики Мордовия Владимира ВолковаБиографии и справки 11 сентября, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РЯЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Использование оборудования для составления электронных протоколов с QR-кодами позволило в два раза ускорить подсчет голосов на выборах губернатора в Рязанской области. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель облизбиркома Владимир Грачев.
"На тех участках (где применялось электронное оборудование - прим. ТАСС), где у нас не было совмещенных выборов, то есть муниципальных, мы практически вышли на уровень 88-90% еще в 00:30 (мск), мы видели результаты этих участков. То есть мы бы закончили подсчет голосов в 02:00-03:00, - сказал Грачев. - Если выборы носят не совмещенный характер, то мы срабатываем почти в два раза быстрее, а может, даже и больше".
Как уточнили в комиссии, на участках использовалось электронное оборудование, в том числе 6% участков (57) были оборудованы КОИБами.
10 сентября в Единый день голосования в Рязанской области применялось оборудование для изготовления электронных протоколов с использованием QR-кодов. По итогам голосования врио губернатора Николай Любимов получил 80,16%, явка составила 36,15%.