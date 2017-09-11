"Единая Россия" одержала победу на выборах в гордуму Черкесска

ЧЕРКЕССК, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия", за которую на выборах в гордуму Черкесска проголосовали 63,67% избирателей, получила 23 из 33 депутатских мандатов, сообщили в понедельник ТАСС в информационном центре республиканского избиркома.

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"Подведены окончательные итоги выборов в Черкесске, они проводились по пропорциональной системе. "Единая Россия", набравшая 63,67% голосов избирателей, получила 23 мандата, у "Коммунистов России" (12,44%) и КПРФ (9,72%) - четыре и три мандата соответственно. "Гражданская платформа", которую поддержали 5,33% избирателей, получила два мандата, у ЛДПР (5,02%) - один мандат", - сказали в информцентре.

По данным республиканского избиркома, пятипроцентный барьер не преодолели партия "Родина" (1,59%) и "Справедливая Россия" (1,63%). Явка в Черкесске составила 73,25%, проголосовали более 84,3 тыс. человек. В республиканской столице на 33 депутатских мандата претендовали 189 кандидатов от семи политических партий.

В единый день голосования 10 сентября в КЧР прошла 51 избирательная кампания. Окончательные итоги в муниципалитетах еще подводятся.

По предварительным данным, в Карачаевске, где выборы в гордуму проходили по смешенной системе (избирались 10 депутатов по партийным спискам и 10 одномандатников), среди партий большинство голосов (58,43%) получила "Единая Россия", у "Коммунистов России" и КПРФ - 17,59% и 17,50% соответственно, за "Справедливую Россию" проголосовали 6,19% избирателей. В гордуме Карачаевского городского округа будут представлены все зарегистрированные на выборы партии.

Как сообщила в понедельник журналистам председатель регионального избиркома КЧР Лариса Абазалиева, всего в республике замещено 476 мандатов. Из них 253 получили одномандатники от "Единой России", 116 мандатов достались самовыдвиженцам, КПРФ получила 30 мандатов, семь - у "Патриотов России", по три мандата получили представители Партии возрождения России, Партии роста и "Справедливой России". Кроме того, два мандата получили "Зеленые", а у кандидатов партий "Коммунисты России", "Пенсионеры за справедливость" и ЛДПР по одному мандату.

В ходе голосования, по данным избиркома и прокуратуры Карачаево-Черкесии, не было зафиксировано существенных нарушений.