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Представитель "Единой России" не считает явку на выборах в Подмосковье низкой

Политика
11 сентября, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Лидия Антонова отметила необходимость работать над увеличением явки

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Предварительная итоговая явка в 21,25% на выборах в Московской области не является низкой, сообщила журналистам в понедельник член генерального совета партии, секретарь Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Госдумы, член Комитета по образованию и науке Лидия Антонова.

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"Я не считаю, что это плохой процент (21,25% - прим. ТАСС). И надо понимать особенность Московской области, сентябрь - хороший период, но еще многие находятся в отпусках, многие были на Дне города столицы, спасибо тем, кто успел и захотел проголосовать", - сказала Антонова. По ее мнению, некорректно сравнивать явку прошедших выборов с предыдущими из-за их разноуровневости.

"Посмотрите, что у нас показывают цифры предварительные по центру России, не буду называть территорию, мы все знаем. На выборы ведь идут те, кто хотят идти. Конечно, надо работать над большей явкой, это понятно", - добавила она.

Как сообщалось ранее, по предварительным подсчетам, итоговая явка избирателей в Московской области в единый день голосования 10 сентября составила 21,25%. Реализовать свое избирательное право пришли 340 403 человека.

В единый день голосования 10 сентября в Московской области прошло более 80 избирательных кампаний. В Подмосковье работало 1006 участковых избирательных комиссий. Окончательные итоги выборов Мособлизбирком объявит 13 сентября.

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