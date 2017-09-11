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Чем занимаются муниципальные депутаты в Москве

Политика
11 сентября, 17:02 UTC+3

ТАСС рассказывает, кто такие муниципальные депутаты, какие вопросы они решают, много ли у них работы и платят ли им зарплату

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Представителей местного самоуправления выбирали в 125 муниципалитетах столицы

© Валерий Шарифулин/ТАСС

В Москве прошли выборы депутатов муниципальных образований. Представителей местного самоуправления выбирали в 125 муниципалитетах столицы. На 1 тыс. 502 мандата претендовало 7,5 тыс. кандидатов — пять человек на место. По предварительным данным Мосгоризбиркома, большинство мест в муниципальных собраниях получила "Единая Россия" — 1154, на втором месте — партия "Яблоко" (больше 175 мест). Как ожидается, КПРФ получит 43 депутатских кресла, "Справедливая Россия" — 10, ЛДПР — четыре. Впервые в Советы депутатов прошли Партия Роста и ПАРНАС — пять и два мандата соответственно. Около 108 депутатских мест получат самовыдвиженцы.

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Чем занимаются муниципальные Советы депутатов

Раз в год депутаты заслушивают отчет главы районной управы о результатах деятельности управы и могут выразить ему недоверие.

Депутаты утверждают список дворов для проведения работ по благоустройству, который вносит глава управы. При этом решается, что конкретно будет сделано и сколько денег на это потратит управа.

Перечень домов, которые будут капитально отремонтированы за бюджетный счет, управа также направляет на согласование в муниципальное собрание.

Депутаты подписывают акты начала и завершения работ по ремонту домов и благоустройству территорий, могут контролировать ход этих работ.

От муниципальных депутатов отчасти зависит, какие парки и скверы будут благоустроены, где и сколько будет посажено деревьев и кустов в районе, в каких дворах будут установлены шлагбаумы.

Они могут инициировать проверку работы управляющей компании и созвать общее собрание собственников квартир, чтобы сменить компанию, обслуживающую дом.

Представители местного самоуправления дают согласие на перевод жилого помещения в многоквартирном доме в нежилое, например под магазин на первом этаже.

Депутаты принимают решения о размещении торговых палаток и летних кафе, ярмарок выходного дня, строительстве церквей и объектов площадью меньше 1500 кв. м, возводимых за счет частных лиц.

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Какие вопросы не решают муниципальные депутаты

Представители местного самоуправления не могут решить проблемы, связанные с организацией парковок, работой общественного транспорта, строительством жилых домов и торговых центров, регламентом уборки территории и многие другие.

Несмотря на то, что один раз в год Совет депутатов заслушивает доклады начальника ОВД, директоров школ, главврачей поликлиник, руководителя МФЦ, руководителя "Жилищника", они могут лишь высказать пожелания по работе этих учреждений.

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Много ли у них работы и есть ли зарплата

Муниципальное собрание заседает один раз в месяц. В остальное время депутаты должны встречаться с местными жителями, решать проблемы района и своих избирателей.

По сути, это общественная деятельность: за деньги, на постоянной основе, может работать только 10% от численного состава депутатского корпуса. Обычно зарплату получает председатель Совета депутатов. У обычных депутатов, которые работают не на постоянной основе, может быть другая основная работа или бизнес.

У представителей местного самоуправления есть одна льгота: бесплатный проезд на общественном транспорте.

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Чем еще важно звание муниципального депутата

Муниципальный депутат может написать запрос в органы власти, и ему обязаны дать ответ — правда, как и обычному гражданину, в течение 30 дней.

Представители местного самоуправления могут выдвигать законодательные инициативы.

Местные депутаты и есть тот самый муниципальный фильтр, который будут преодолевать будущие кандидаты на пост мэра Москвы. Им потребуется набрать 6% подписей местных депутатов. Хотя бы по одной подписи кандидат должен будет получить не менее чем в 110 муниципальных образованиях.

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