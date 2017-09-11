Чем занимаются муниципальные депутаты в Москве

Раз в год депутаты заслушивают отчет главы районной управы о результатах деятельности управы и могут выразить ему недоверие.

Депутаты утверждают список дворов для проведения работ по благоустройству, который вносит глава управы. При этом решается, что конкретно будет сделано и сколько денег на это потратит управа.

Перечень домов, которые будут капитально отремонтированы за бюджетный счет, управа также направляет на согласование в муниципальное собрание.

Депутаты подписывают акты начала и завершения работ по ремонту домов и благоустройству территорий, могут контролировать ход этих работ.

От муниципальных депутатов отчасти зависит, какие парки и скверы будут благоустроены, где и сколько будет посажено деревьев и кустов в районе, в каких дворах будут установлены шлагбаумы.

Они могут инициировать проверку работы управляющей компании и созвать общее собрание собственников квартир, чтобы сменить компанию, обслуживающую дом.

Представители местного самоуправления дают согласие на перевод жилого помещения в многоквартирном доме в нежилое, например под магазин на первом этаже.

Депутаты принимают решения о размещении торговых палаток и летних кафе, ярмарок выходного дня, строительстве церквей и объектов площадью меньше 1500 кв. м, возводимых за счет частных лиц.