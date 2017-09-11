Врио губернатора: КОИБы обеспечили прозрачность выборов в Саратовской области

САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Выборы в Саратовской области прошли легитимно и прозрачно. Добиться таких результатов удалось в том числе за счет дополнительных КОИБов (Комплексов обработки избирательных бюллетеней), сообщил в понедельник журналистам врио губернатора Валерий Радаев - лидер голосования на должность главы региона.

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"У нас в одном из немногих регионов сразу выбирали и депутатов областной думы и губернатора, поэтому главной задачей было обеспечить легитимность и прозрачность выборов. Легитимность удалось обеспечить в том числе за счет 100 дополнительных КОИБов, которые получила область из ЦИК РФ", - сказал Радаев.

Он уточнил, что всего комплексами в регионе было обеспечено порядка 15% избирательных участков. "У нас в процентном отношении самый большой процент (в Приволжском федеральном округе - прим. ТАСС) наличия этих избирательных комплексов. Поэтому в этой части, я думаю, что вопросов ни у кого не было, и результаты объективно говорят сами за себя", - добавил он.

В единый день голосования 10 сентября в регионе прошли выборы губернатора Саратовской области, а также депутатов областной думы. По данным избиркома, выборы главы региона признаны состоявшимися. После обработки 100% бюллетеней, лидером губернаторских выборов стал врио главы области Валерий Радаев ("Единая Россия"), набрав 74,62% голосов, у Ольги Алимовой (КПРФ) - 16,28% голосов, у Станислава Денисенко (ЛДПР) - 5,38%, у представителя от "Патриотов России" Лидии Париновой - 2,49%. Явка на выборах составила 54,8%.

По словам председателя облизбиркома Павла Точилкина, выборы депутатов облдумы также признаны состоявшимися. "Единая Россия" получила 66,84%, КПРФ - 14,68%, ЛДПР - 8,06%, "Справедливая Россия" - 5,75%, "Коммунисты России" - 2,26% и "Яблоко" - 1,22%.