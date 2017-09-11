Врио главы Марий Эл отметил "дружелюбную атмосферу" выборов и политическую зрелость партий

ЙОШКАР-ОЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Выборы в Марий Эл прошли практически без нарушений, в "толерантной и дружелюбной атмосфере", участники кампании показали свою политическую зрелость. Об этом сообщил врио главы региона Александр Евстифеев в понедельник на брифинге в правительстве региона.

"По ходу выборов практически не было жалоб, две, которые были - одна из них отозвана, другая решена. Это говорит о том, что недовольства избирателей [ходом выборов] не было", - сказал он.

В Единый день голосования - 10 сентября 2017 года в республике прошли досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного собрания региона шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам - Козьмодемьянскому и Волжскому.

"Выборы проходили в дружелюбной, толерантной атмосфере, у нас все общественные организации и политические силы смогли реализовать свои политические и содержательные амбиции", - сказал Евстифеев, поблагодарив участников кампании за "политическую дипломатию и политическую зрелость".

Как сообщал ЦИК Марий Эл по итогам обработки 100% бюллетеней, лидирует врио главы республики Александр Евстифеев (88,27%), на втором месте - Альберт Федоров (ЛДПР, 5,06%), третьем - Наталья Глущенко ("Справедливая Россия", 3,48%) и на четвертом Валентина Злобина ("Российская партия пенсионеров за справедливость" 1,76%)", - говорится в сообщении регионального центризбиркома.

Низкая явка и "перезагрузка"

Явка избирателей на выборах составила 43,62%. На прошлых выборах главы республики в 2015 году явка составила 47,09%. По мнению Натальи Глущенко, явка на выборах в этом году была низкой. Она считает, что для этого есть ряд причин: не очень удачное время, которое совпало со сбором урожая (многие жители сел республики были в полях), а также низкой гражданской активностью населения в целом.

СПЕЦПРОЕКТ Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

"Я всегда говорю, что надо быть активными, особенно это касается молодежи. Надо менять молодежную политику нашего правительства, молодежь надо воспитывать", - рассказала она журналистам.

В то же время прошедшие выборы губернатора Валентина Злобина считает очень важным событием для региона. "Я, как политик и историк, считаю, что выборы главы Марий Эл - это дни "перезагрузки", обновления и перерождения, развития для республики. <…> Мы сейчас формируем ответственную власть, и этот шанс надо использовать", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

О выборах в Марий Эл

На пост главы Марий Эл претендовали четыре кандидата. В их числе председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Наталия Глущенко, координатор регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров и председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валентина Злобина, а также временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Александр Евстифеев (от партии "Единая Россия").

Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев был назначен врио главы республики после отставки бывшего руководителя региона Леонида Маркелова в апреле 2017 года. Позже Маркелов был задержан. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило бывшему руководителю Марий Эл обвинение в получении взятки.

Прошлые выборы губернатора Марий Эл прошли в 2015 году. По итогам обработки 100% протоколов участковых комиссий врио главы Республики Марий Эл Леонид Маркелов ("Единая Россия") набрал 50,76% голосов избирателей. У Сергея Мамаева (КПРФ) - 32,33%, у Кирилла Черкасова (ЛДПР) - 7,14%, Андрей Заболотских ("Справедливая Россия") набрал 4,72%, Юрий Кондаков ("Российская партия пенсионеров за справедливость") - 3,06%".