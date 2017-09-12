Рябков: пока сложно говорить о возможности встречи Путина и Трампа на полях саммита АТЭС

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Пока не получается говорить о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в условиях враждебных действий со стороны США. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам двухдневных консультаций с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.
"Ясности нет, в условиях открыто враждебных действий администрации США говорить сейчас об этой встрече не получается", - указал высокопоставленный дипломат.