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Рябков: пока сложно говорить о возможности встречи Путина и Трампа на полях саммита АТЭС

Политика
12 сентября, 18:42 UTC+3

Ясности в этом вопросе нет из-за открыто враждебных действий США, отметил замглавы МИД России

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Пока не получается говорить о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в условиях враждебных действий со стороны США. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам двухдневных консультаций с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

"Ясности нет, в условиях открыто враждебных действий администрации США говорить сейчас об этой встрече не получается", - указал высокопоставленный дипломат.

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Персоны
Трамп, Дональд Рябков, Сергей Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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