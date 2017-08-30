Посол РФ: настало время наладить рабочие контакты между министрами обороны России и США

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Настало время наладить рабочие контакты между министрами обороны России и США, а также возобновить практику совместных совещаний в формате "два плюс два". Об этом в интервью "Коммерсанту", размещенном в среду на сайте издания, заявил назначенный посол РФ в США Анатолий Антонов.

"В дополнение к регулярным встречам глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона было бы полезно наладить рабочие контакты между министрами обороны России и США генералом армии Сергеем Шойгу и Джеймсом Мэттисом, - считает дипломат. - Настало время для возобновления практики совместных совещаний министров иностранных дел и обороны России и США в формате "два плюс два".

"Мы в целом заинтересованы в том, чтобы нормализация двусторонних отношений состоялась, - отметил он. - Важно, чтобы коллеги в США поняли всю бесперспективность конфронтации с нами. В противостоянии не будет победителей. Только созидая потенциал двустороннего сотрудничества можно добиться значимых результатов в российско-американских отношениях".

По словам посла, обе державы "просто обязаны максимально использовать преимущества конструктивного взаимодействия в интересах России, США и международной безопасности". "Уже сегодня можно было бы подумать об установлении рабочего взаимодействия между Советом безопасности РФ и Советом национальной безопасности США, в том числе для рассмотрения тематики борьбы с терроризмом, угроз в киберпространстве и стратегической стабильности", - предложил он.

"В контексте борьбы с международным терроризмом как никогда востребованы встречи руководителей ФСБ и СВР России и ФБР и ЦРУ США, - продолжил Антонов. - Строго говоря, таких каналов взаимодействия в действительности достаточно много. Чем больше мы сотрудничаем, тем ближе становятся наши страны, укрепляется международная безопасность. Убежден, что все это в интересах российского и американского народов".

"Нам нельзя терять время, - подчеркнул посол. - Пора оглядеться и заниматься не выдуманными угрозами, а реальными проблемами безопасности двух стран, главной из которых является борьба с международным терроризмом".

"Трехступенчатый план"

Россия еще в марте передала США предложения по улучшению отношений, в то время как якобы подготовленный Вашингтоном "трехступенчатый план" по нормализации обстановки остался на уровне спекуляций в СМИ, заявил назначенный посол России в Соединенных Штатах.

"Со своей стороны еще в марте передали американской стороне документ со своими соображениями о возможных шагах по улучшению атмосферы отношений в контексте подготовки президентской встречи, - сказал он. - Акцент там был сделан на тех направлениях, где наши интересы явно пересекаются и можно быстрее добиться практических результатов".

Как указал дипломат, координация усилий России и США востребована в сферах борьбы с терроризмом, наркотрафиком, распространением оружия массового уничтожения и киберпреступлениями.

Дипломат при этом опроверг сообщения в СМИ о том, что США тоже якобы выступили с неким планом по нормализации отношений с Москвой. Он напомнил, что подобные спекуляции появились в прессе накануне первой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге в начале июля. "В нем [плане США] якобы содержалось требование к России не предпринимать "агрессивные действия против интересов США", помочь уладить в нужном Вашингтону ключе дело в Сирии и "разобраться" с КНДР, обеспечить достижение "взаимных политических целей" в сфере стратегической стабильности", - отметил он.

"Думаю, что здесь нечего комментировать и оценивать, - продолжил Антонов. - Дипломаты работают не с утечками и спекуляциями, а с поступающей от другой стороны официальной информацией, будь то в устной форме в ходе встреч и переговоров, либо в формате различных документов. Никакого "трехступенчатого плана" по нормализации отношений мы из Вашингтона не получали".