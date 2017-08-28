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Новый посол РФ в США обсудил с Теффтом состояние отношений Москвы и Вашингтона

Политика
28 августа, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

В МИД РФ отметили, что состоялся обмен мнениями по состоянию российско-американских отношений, а также некоторым международным проблемам

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Назначенный послом России в США Анатолий Антонов обсудил с послом США в РФ Джоном Теффтом состояние двусторонних отношений. Об этом сообщили в понедельник в МИД РФ.

Смотрите также
Анатолий Антонов

Биография посла РФ в США Анатолия Антонова

"Вновь назначенный посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с послом США в Москве Джоном Теффтом, - отметили в российском дипведомстве. - Состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию двусторонних отношений, а также некоторым международным проблемам".

21 августа президент России Владимир Путин назначил Анатолия Антонова чрезвычайным и полномочным послом России в США.

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Персоны
Теффт, Джон Антонов, Анатолий Иванович Путин, Владимир Владимирович
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