Новый посол РФ в США обсудил с Теффтом состояние отношений Москвы и Вашингтона

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Назначенный послом России в США Анатолий Антонов обсудил с послом США в РФ Джоном Теффтом состояние двусторонних отношений. Об этом сообщили в понедельник в МИД РФ.
"Вновь назначенный посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с послом США в Москве Джоном Теффтом, - отметили в российском дипведомстве. - Состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию двусторонних отношений, а также некоторым международным проблемам".
21 августа президент России Владимир Путин назначил Анатолия Антонова чрезвычайным и полномочным послом России в США.