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Песков: Москва передавала Вашингтону предложения о возобновлении сотрудничества

Политика
13 сентября, 16:23 UTC+3

Пресс-секретарь президента России заявил, что такие инициативы "пока не встретили взаимности"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Россия передавала США по дипломатическим каналам предложения по возобновлению сотрудничества, однако не встретила взаимности.

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"Безусловно, такие предложения в различных форматах передавались американской стороне", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о достоверности публикации американского интернет-портала BuzzFeed.

"Москва последовательно выступала за возобновление диалога, за обмен мнениями, за попытки поиска совместных решений, но, к сожалению, не встретила здесь взаимности", - констатировал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Москва передавала Вашингтону предложения "и по частям, и пробное предложение по дипканалам". "Это обычная практика дипломатической работы", - добавил он. На просьбу перечислить каналы, по которым передавались такие предложения, он ответил, что каналы были дипломатические.

Ранее BuzzFeed сообщил, что получил в свое распоряжение документ, в котором содержались предложения Москвы по поводу восстановления сотрудничества по конкретным областям, адресованные Вашингтону.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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