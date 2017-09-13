Песков: Москва передавала Вашингтону предложения о возобновлении сотрудничества

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Россия передавала США по дипломатическим каналам предложения по возобновлению сотрудничества, однако не встретила взаимности.

"Безусловно, такие предложения в различных форматах передавались американской стороне", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о достоверности публикации американского интернет-портала BuzzFeed.

"Москва последовательно выступала за возобновление диалога, за обмен мнениями, за попытки поиска совместных решений, но, к сожалению, не встретила здесь взаимности", - констатировал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Москва передавала Вашингтону предложения "и по частям, и пробное предложение по дипканалам". "Это обычная практика дипломатической работы", - добавил он. На просьбу перечислить каналы, по которым передавались такие предложения, он ответил, что каналы были дипломатические.

Ранее BuzzFeed сообщил, что получил в свое распоряжение документ, в котором содержались предложения Москвы по поводу восстановления сотрудничества по конкретным областям, адресованные Вашингтону.