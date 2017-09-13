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Депутат связал решение США по "Лаборатории Касперского" с давлением на российский бизнес

Политика
13 сентября, 22:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Леонид Левин считает, что власти нашли политический предлог для устранения с рынка высококонкурентной компании

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает, что решение США по "Лаборатории Касперского" является очередным этапом экономической войны и давления на российский бизнес за рубежом. Об этом сообщили в среду в пресс-службе комитета.

Ранее в среду министерство внутренней безопасности (МВБ) США призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского".

"Предписание министерства внутренней безопасности США нельзя назвать ничем иным как устранением высококонкурентной компании под политическим предлогом - серьезной доказательной базы аффилированности Касперского с российскими властями так и не было предъявлено", - заявил Левин. По его словам, "решение американцев можно смело назвать очередным этапом экономической войны в отношении российских компаний". "Действия в отношении "Лаборатории Касперского" могут предварять еще большее наступление властей США на отечественный бизнес за рубежом и попытки выстроить для него дополнительные барьеры", - предположил глава комитета Госдумы по информационной политике.

Депутат считает противоречивым тот факт, что продукция "Лаборатории Касперского", которая длительное время использовалась государственными учреждениями США, что свидетельствует о ее надежности, теперь якобы представляет угрозу национальной безопасности.

Более того, парламентарий обратил внимание на то, что сама по себе возможность опротестовать информацию о рисках, которые представляет программное обеспечение компании для федеральных информационных систем США, о чем говорится в заявлении МВБ, "звучит настоящим издевательством на фоне заявления Касперского о готовности предоставить властям США исходный код программ".

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