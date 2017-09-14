Ушаков: планов по уравниванию количества сотрудников диппредставительств США и РФ пока нет

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Конкретных планов по уравниванию количества сотрудников диппредставительств США и России пока нет. Об этом журналистам заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Никаких планов конкретных в этой ситуации нет", - сказал он.

Ушаков добавил, что "мы засчитываем постпредства наши, это у нас резерв на будущее".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США для того, чтобы привести эти условия "в полное соответствие с паритетом".