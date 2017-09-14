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Ушаков: планов по уравниванию количества сотрудников диппредставительств США и РФ пока нет

Политика
14 сентября, 13:20 UTC+3 СОЧИ 14, сентября. /ТАСС

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в РФ к полному паритету

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Конкретных планов по уравниванию количества сотрудников диппредставительств США и России пока нет. Об этом журналистам заявил помощник президента Юрий Ушаков.

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"Никаких планов конкретных в этой ситуации нет", - сказал он.

Ушаков добавил, что "мы засчитываем постпредства наши, это у нас резерв на будущее".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США для того, чтобы привести эти условия "в полное соответствие с паритетом".

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Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
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