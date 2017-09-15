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Эксперт: дальнейшее нагнетание обстановки вокруг КНДР только ухудшит ситуацию

Политика
15 сентября, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

По мнению руководителя Центра Азии и АТР РИСИ Константина Кокарева, в результате давления КНДР не будет чувствовать себя в большей безопасности

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Нагнетание обстановки со стороны США и союзников вокруг КНДР только ухудшит ситуацию на Корейском полуострове, так как северокорейцы вынуждены реагировать на угрозы безопасности. Такое мнение в беседе с ТАСС в пятницу высказал руководитель Центра Азии и АТР Российского института стратегических исследований (РИСИ) Константин Кокарев, комментируя состоявшийся в пятницу очередной запуск баллистической ракеты КНДР.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Принуждение, давление и силовой вариант того серьезного положения, которое сложилось вокруг Корейского полуострова, решениями быть не могут, только политико-дипломатические переговоры, нахождение консенсуса и уважение позиции каждой из сторон могут стать таким решением, - сказал он. - Дальнейшее нагнетание обстановки, которого добиваются США, Япония и Республика Корея, приведет только к дальнейшему ухудшению ситуации: в результате такого рода давления КНДР не будет чувствовать себя в большей безопасности, чем сейчас, скорее даже наоборот. Это вызовет ответную реакцию КНДР: какое будет оказываться давление, такой же по степени остроты будет и реакция северокорейцев".

Эксперт также напомнил, что президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Восточного экономического форума во Владивостоке уже озвучивал такую точку зрения по северокорейской ракетно-ядерной проблеме.

КНДР провела в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Этот запуск стал первым с момента принятия Совбезом ООН новой резолюции, ужесточившей санкции в отношении Пхеньяна.

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