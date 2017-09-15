Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: РФ решительно осуждает очередной ракетный пуск КНДР

Политика
15 сентября, 13:09 дата обновления: 15 сентября, 13:14 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что подобные провокационные действия Пхеньяна ведут к дальнейшему росту напряженности в регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия решительно осуждает очередной ракетный пуск, произведенный КНДР, так как подобные провокационные действия Пхеньяна ведут к дальнейшему росту напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Смотрите также

КНДР испытала баллистическую ракету, способную достичь Гуама

"В России глубоко обеспокоены очередными провокационными пусками, которые ведут к дальнейшему росту напряженности, к дальнейшей эскалации напряженности на полуострове. Мы решительно осуждаем продолжение таких провокационных действий и считаем, что подобное однозначное демонстрирование позиции неприятия - это и есть самое конкретное, что можно сделать в настоящий момент", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, какова будет реакция Москвы на запуск КНДР очередной ракеты.

Песков отметил, что, "учитывая то, как принималась последняя резолюция Совета безопасности ООН в отношении КНДР, здесь можно с уверенностью сказать, что во многом это единая точка зрения, которая объединяет все страны-члены Совета безопасности - неприятие подобных провокационных действий".

КНДР провела в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. Запуск стал первым с момента принятия Совбезом ООН новой резолюции, ужесточившей санкции в отношении Пхеньяна.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и Подмосковье
2
Песков: Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса
3
ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5%
4
Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректно
5
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
6
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама