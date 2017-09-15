Песков: РФ решительно осуждает очередной ракетный пуск КНДР

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия решительно осуждает очередной ракетный пуск, произведенный КНДР, так как подобные провокационные действия Пхеньяна ведут к дальнейшему росту напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В России глубоко обеспокоены очередными провокационными пусками, которые ведут к дальнейшему росту напряженности, к дальнейшей эскалации напряженности на полуострове. Мы решительно осуждаем продолжение таких провокационных действий и считаем, что подобное однозначное демонстрирование позиции неприятия - это и есть самое конкретное, что можно сделать в настоящий момент", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, какова будет реакция Москвы на запуск КНДР очередной ракеты.

Песков отметил, что, "учитывая то, как принималась последняя резолюция Совета безопасности ООН в отношении КНДР, здесь можно с уверенностью сказать, что во многом это единая точка зрения, которая объединяет все страны-члены Совета безопасности - неприятие подобных провокационных действий".

КНДР провела в пятницу очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. Запуск стал первым с момента принятия Совбезом ООН новой резолюции, ужесточившей санкции в отношении Пхеньяна.