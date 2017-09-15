КНДР испытала баллистическую ракету, способную достичь Гуама

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. КНДР в пятницу утром осуществила очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. По данным японского правительства, она была запущена из района аэропорта Сунан рядом с Пхеньяном и преодолела расстояние около 3,7 тыс. км, а траектория ее полета достигла почти 800 км.

Дальше и выше

Проанализировав информацию об испытании, Министерство обороны Японии не исключило, что КНДР испытала баллистическую ракету средней дальности "Хвасон-12".

Глава ведомства Ицунори Онодэра также отметил, что ее возможностей достаточно, чтобы достичь тихоокеанского острова Гуам, где расположены военные объекты США. "Она пролетела расстояние, более чем достаточное для того, чтобы достигнуть Гуама", - сказал он журналистам.

Такого же мнения придерживается и бывший командующий флотом морских Сил самообороны Японии Ёдзи Кода. "Поскольку траектория полета была такой же, как во время запуска в прошлом месяце, высока вероятность, что это была ракета "Хвасон-12". Тогда по каким-то причинам, она не достигла желаемой дистанции, и новое испытание было связано с намерением подтвердить ее реальные возможности. Северная Корея предупреждала о запуске в сторону Гуама, расстояние до которого составляет 3,4 тыс. км, таким образом, у нее появился военный потенциал [для этого]", - отметил он в эфире телеканала NHK.

В середине августа, как сообщало агентство ЦТАК, военные КНДР представили лидеру страны Ким Чен Ыну план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52 (Б-52).

После этого Пхеньян 29 августа осуществил запуск ракеты "Хвасон-12", пролетевшей над северным японским островом Хоккайдо. Однако тогда дальность ее полета составила 2,7 тыс. км, а высота траектории достигала 550 км. Предположительно, более низкие показатели были связаны с тем, что во время прохождения над Японским морем не произошло отделение первой ступени с целью облегчения веса ракеты.

В Японии все под контролем

Японское правительство проинформировало население страны о ракетном пуске в КНДР с помощью системы экстренного оповещения J-Alert. Предупреждение касалось северных и северо-восточных префектур. К настоящему времени не поступало сообщений о падении частей ракеты на территорию Японии. Также не зафиксировано какого-либо ущерба судам, находящимся в Тихом океане.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Испытания не повлияли на авиасообщение - как сообщили главные японские перевозчики All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL), внутренние и международные рейсы осуществляются в обычном режиме. Тем не менее для проверок систем безопасности было временно приостановлено движение поездов, в том числе скоростных экспрессов "синкансэн", на севере и северо-востоке Японии.

Как сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, японские Силы самообороны Японии не пытались сбить ракету КНДР. "Силы самообороны Японии не предпринимали действий по уничтожению ракеты", - сказал он. Суга подчеркнул, что "с самого момента запуска и до конца полета ракеты Силы самообороны страны контролировали ситуацию и вели слежение за ней", именно поэтому было принято решение не сбивать ее, поскольку прямой угрозы для территории Японии она не представляла.

Реакция международного сообщества

В связи с очередным ракетным пуском Токио направил жесткий протест Пхеньяну по дипломатическим каналам в Пекине, а премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил, что подобные действия представляют особую угрозу безопасности всего региона и являются совершенно неприемлемыми и недопустимыми. "Международное сообщество должно дать понять Северной Корее, что у нее нет светлого будущего, если она продолжит свою текущую политику", - подчеркнул он.

Южнокорейские военные в свою очередь запустили две баллистические ракеты "Хёнму-2" в ответ на очередные испытания в КНДР. Одна из них пролетела 250 км и точно поразила цель, расположенную в Японском море. На таком же расстоянии от района проведения учений находится международный аэропорт Пхеньяна - Сунан, из района которого был осуществлен запуск северокорейской ракеты.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также приказал военных страны повысить готовность к возможным новым провокациям со стороны Пхеньяна. Глава государства назвал невозможным ведение диалога с КНДР и пригрозил ее полным уничтожением. "В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника [США], мы располагаем достаточными силами для того, чтобы уничтожить [Север] до такой степени, что он никогда не сможет оправиться", - отметил президент в ходе заседания в Сеуле Совета национальной безопасности.

Вашингтон вслед за Токио и Сеулом осудил ракетный запуск в КНДР. В частности, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "продолжающиеся провокации лишь углубляют дипломатическую и экономическую изоляцию Северной Кореи". Помимо этого, он призвал Россию и Китай сделать конкретные шаги, чтобы продемонстрировать КНДР неприемлемость продолжения ею испытательных ракетных пусков.

Консультации в СБ ООН

Очередной запуск ракеты в КНДР стал причиной для экстренных консультаций в Совете Безопасности ООН. Как сообщил ТАСС дипломатический источник в ООН, они пройдут в пятницу около 22:00 мск. Отмечается также, что созыв был инициирован, в частности, США и Японией.

В начале этой недели СБ ООН принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, СБ ООН ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.

Обстановка в регионе

В настоящее время обстановка на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.

После этого США и Пхеньян обменялись жесткими заявлениями в адрес друг друга. Так, президент США Дональд Трамп указал, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и пообещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разработала план пуска ракет в направлении Гуама, который был представлен лидеру страны Ким Чен Ыну. Вслед за этим Пхеньян осуществил первый ракетный пуск на расстояние, сопоставимое с дальностью полета до акватории тихоокеанского острова.

На этом КНДР не остановилась и уже 3 сентября провела шестое по счету ядерное испытание, более мощное, чем предыдущие. По утверждениям Пхеньяна, это был водородный заряд для установки на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).