Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Нью-Йорке началась встреча Лаврова и Тиллерсона

Политика
18 сентября, 4:37 UTC+3 ООН ООН 18, сентября. /ТАСС

Ранее глава МИД России по телефону обсудил с госсекретарем США развитие ситуации в Сирии и на Украине

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона началась в воскресенье в постоянном представительстве РФ при ООН в Нью-Йорке. Она носит неформальный характер и проходит без представителей СМИ.

О готовящихся переговорах руководителей внешнеполитических ведомств двух стран ранее сообщил Госдепартамент. В субботу Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию на Украине и создание зон деэскалации в Сирии. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября. За день до этого в штаб-квартире всемирной организации по инициативе США пройдет встреча высокого уровня, посвященная реформе ООН.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН Кризис на Украине Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Сирия Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские договоренности
2
Россия, скорее всего, не подпишет декларацию США по реформе ООН
3
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
4
В Нью-Йорке началась встреча Лаврова и Тиллерсона
5
Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана
6
Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит "безрассудное поведение"
7
Тайфун "Талим" пройдет дождями по трем дальневосточным регионам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама