В Нью-Йорке началась встреча Лаврова и Тиллерсона

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона началась в воскресенье в постоянном представительстве РФ при ООН в Нью-Йорке. Она носит неформальный характер и проходит без представителей СМИ.

О готовящихся переговорах руководителей внешнеполитических ведомств двух стран ранее сообщил Госдепартамент. В субботу Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию на Украине и создание зон деэскалации в Сирии. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября. За день до этого в штаб-квартире всемирной организации по инициативе США пройдет встреча высокого уровня, посвященная реформе ООН.